МИД Украины: Поклонская не спрячется даже в Африке

МИД Украины: Поклонская не спрячется даже в Африке7
- 13.10.2021, 17:33
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Украина отреагировала на назначение Поклонской послом РФ в Кабо-Верде.
МИД Украины затронул перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности Натальи Поклонской, которую Россия назначила своим послом в этой стране. Об этом говорится в комментарии ведомства liga.net.
В МИД напомнили, что бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против Украины. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.
"Спрятаться не получится даже в Африке. МИД Украины уже затронуло перед правительством Кабо-Верде вопрос преступной деятельности гражданки Поклонской", – сказано в комментарии.
МИД исходит из того, что Поклонская остается гражданкой Украины, уточнили в ведомстве.
В августе, когда появилась информация о возможном назначении Поклонской, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что надо проверить, является ли она еще гражданкой Украины. "Если остается, то тогда у нас есть возможности испортить ей жизнь. Если она вышла из гражданства Украины и является лишь гражданкой России, то они, конечно, могут назначать кого угодно и куда угодно", – сказал министр.
В мае 2020 года прокуратура Крыма объявила Поклонской подозрения по нескольким статьям. Кроме того пособница оккупантов фигурирует в ряде расследований, по которым подозрения еще не объявлялись.