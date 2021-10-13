Сколько стоят и как выглядят самые дорогие квартиры, которые продаются в Беларуси? 3 13.10.2021, 17:39

2,480

Самая дорогая недвижимость ожидаемо обнаружилась в столице.

Чтобы увидеть интерьеры квартир состоятельных людей в стране, сегодня совсем не обязательно иметь их в числе своих знакомых или напрашиваться в гости. Intex-press изучила объявления о продаже вторичной недвижимости на одном из популярных сайтов и выбрала самые дорогостоящие квартиры в областях.

Минская область: шестикомнатная квартира в центре Минска – 3700000 рублей

Самая дорогая недвижимость ожидаемо обнаружилась в столице. Это шестикомнатная квартира площадью более 300 квадратных метров с четырьмя санузлами, дизайнерским интерьером и люстрами из чешского хрусталя. В объявлении говорится, что в этой сияющей позолотой квартире стоимостью в 1,5 млн долларов в эквиваленте владелец жил не более трех месяцев в году.

Брестская область: пятикомнатная квартира в Бресте – 724000 рублей

Недвижимость в регионах, даже самая дорогостоящая, оказалась раз в пять дешевле, чем в столице. К примеру, за самую дорогую квартиру в Брестской области, которая находится в Бресте, просят «всего» 293 тысячи долларов в эквиваленте. За эти деньги предлагают жилье площадью почти в 180 «квадратов» «в отличном доме в самом центре Бреста в парковой зоне», в котором «сделан качественный ремонт из импортных материалов».

Гродненская область: трехуровневая квартира в центре Гродно – 716900 рублей

За 290 тысяч долларов в эквиваленте можно купить трехуровневую квартиру в историческом центре Гродно площадью около 150 квадратных метров с персональным парковочным местом и собственной придомовой территорией. В квартире пять комнат с тремя санузлами, оборудована кондиционерами и системой видеонаблюдения. При этом находится жилье в доме 1876 года постройки.

Гомельская область: двухуровневая квартира с охраной – 640000 рублей

В Гомеле за 259 тысяч долларов в эквиваленте выставлена на продажу пятикомнатная двухуровневая квартира в доме с подземным паркингом (и собственным парковочным местом) и охраной. В каждой комнате установлены кондиционеры, в ванной – джакузи. Владелец готов рассмотреть вариант продажи только одного из этажей.

Могилевская область: «трешка» в два этажа в Могилеве – 480000 рублей

Квартиру в два этажа продают и в Могилеве, причем, гораздо дешевле, чем в Гомеле. Правда, комнат в ней всего три (общая площадь около 150 квадратных метров), и мебели, судя по фото, практически нет.

Витебская область: двухуровневая квартира с камином в Витебске – 408000 рублей

В Витебске двухэтажная квартира примерно той же площади продается еще за меньшие деньги – 165 тысяч долларов в эквиваленте. В этой квартире есть настоящий камин. Владельцы готовы при необходимости оставить покупателям всю мебель «за исключением дорогих сердцу личных вещей», но придется ли за это доплачивать, не сообщается.

Барановичи: четыре комнаты в центре и гараж рядом с домом – 190500 рублей

В Барановичах самое дорогое жилье стоит в разы дешевле, чем в областных центрах и столице. За четырехкомнатную квартиру площадью порядка 95 квадратных метров на улице Комсомольской в самом центре Барановичей просят около 77 тысяч долларов в эквиваленте. В объявлении говорится, что квартиру можно купить как с гаражом, который находится «в двух минутах от дома», так и отдельно.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».