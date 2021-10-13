«Это моя третья вакцина» 2 13.10.2021, 18:03

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Белорусы рассказывают о том, как ездили за границу за прививкой от COVID-19.

В Беларуси появились туры для тех, кто хочет вакцинироваться препаратом, одобренным в ЕС. Среди стран для поездок — Румыния и Украина. И пока кто-то размышляет, стоит ли ему купить такую путевку, мы поговорили с теми, кто уже съездил за границу за прививкой, пишет zerkalo.io.

Марина (имя изменено) из тех, кто не верит в эффективность вакцин. В их семье от COVID-19 защищаются масками, дистанцированием, удаленкой. Если бы не командировки за границу, а с ними и необходимость постоянно делать ПЦР-тесты, прививаться она бы не стала. Но, так как выезжать ей приходится относительно часто, минчанка решила сделать укол. В середине сентября в Белостоке она привилась Johnson & Johnson.

— Мне нужна была прививка, которая позволила бы без проблем въезжать в ЕС. «Спутник V» и Sinopharm тут не очень подходят, — собеседница называет еще одну причину, почему не привилась в Беларуси. — Плюс российским и китайским препаратам я не доверяю.

Почему именно Johnson & Johnson? Потому что второй раз ехать за уколом в страну-соседку не хотелось. А данная вакцина однокомпонентная.

Особых усилий, чтобы получить укол, говорит собеседница, она не прилагала. Во время командировки они с коллегой освободили полчаса и пошли в торговый центр, а там в пункт вакцинации.

— Заранее мы нигде не регистрировались (на сайте правительства Польши рекомендуют скачала обратиться в поликлинику и попросить направление на прививку, затем с этим документом направляться в пункт вакцинации. — Прим. Ред.), — рассказывает Марина и говорит, что, когда они пришли на место, очереди не было. — До прививки нас попросили заполнить формуляр, где нужно было указать, например, простужен ли ты сейчас, есть ли у тебя хронические заболевания и т.д. Затем это посмотрел врач, который там сидел, и нас вакцинировали.

У Марины есть карта поляка, но ее, говорит, не спрашивали. Единственное, что попросили, — паспорт. Оттуда в базу внесли личные данные. Вопросов в связи с тем, что она гражданка другой страны, не задавали.

— Спросили, правда, есть ли у меня польский номер. У коллеги был — и нам обоим вписали этот телефон, — продолжает собеседница. — Думаю, если бы симки не нашлось, то не страшно.

Платить за прививку, отмечает Марина, не требовалось. После укола ей выдали сертификат об вакцинации на английском.

— Срок его действия — девять месяцев, после этого мне понадобится ревакцинироваться, — поясняет ситуацию минчанка. — Возможно, к тому времени «паспорта о вакцинации» уже отменят или в Беларуси появятся другие виды вакцин, и я смогу сделать укол дома.

«Я заранее выбрал медцентр и записался на необходимую вакцину»

Матвей (имя изменено) тоже прививался Johnson & Johnson в Польше — и это его третья вакцина. Но обо всем по порядку.

— В ноябре 2020 я переболел коронавирусом и понял, чтобы защитить свое здоровье, нужно вакцинироваться. Я, как и необходимо, выдержал три месяца и в апреле укололся «Спутником V», — рассказывает собеседник, с чего все началось. — День меня штормило, словно после спортзала, а дальше организм пришел в себя.

Матвей — человек, который любит путешествовать, поэтому он стал ждать, когда ВОЗ и ЕС одобрят «Спутник V». Это, понимал он, позволит ему снова открыть для себя границы. Но вопрос с признанием вакцины не решался. Зато летом появилась информация, что Испания стала пускать туристов, привитых Sinopharm. И молодой человек захотел слетать туда.

— Я снова выждал три месяца и в июле решил уколоться Sinopharm, — продолжает собеседник. — «Спутник V» я ставил в поликлинике, поэтому понимал, если снова пойду туда, они увидят в карточке отметку о вакцинации и, скорее всего, откажут. В итоге за китайской прививкой я отправился в ТЦ — в пункт вакцинации. Единой базы вакцинированных, я так понимаю, у нас нет, так что лишних вопросов мне никто не задавал.

— А как ваш организм перенес вторую вакцину?

— Спокойно, — описывает реакцию на ревакцинацию Матвей. — До прививки я сдал анализы, чтобы увидеть свой уровень антител. Если после болезни и «Спутник V» их было 22 160, то к июлю эта цифра снизилась до 10 тысяч. После новой вакцины я снова отправился на тест, но уровень антител не изменился. Насколько я понимаю, мой организм воспринял Sinopharm, словно я переболел коронавирусом.

В августе Матвей, как и хотел, полетел в Испанию, а оттуда заглянул в Польшу, где прививался Johnson & Johnson. Это, говорит, нужно было, чтобы открыть для себя и другие страны.

— Сейчас правила прививки в Польше немного упростили, а тогда через сайт edoktorzy.pl я попал на онлайн-прием к врачу. Медик попросил скан моего паспорта и выдал мне направление на вакцинацию. Услуга стоила около 20 евро, — вспоминает собеседник. — В Варшаве я был всего 24 часа, поэтому идти в пункт вакцинации в ТЦ, не зная, будет ли там Johnson & Johnson, меня не устраивало. Направление же позволяло обратиться в медцентр, который я заранее выбрал, и записаться на необходимую вакцину на нужное время.

Прививку сделали бесплатно, пережил Матвей ее также спокойно. Johnson & Johnson, отмечает, уровень антител у него тоже не поднял. К моменту укола их было 7800. Также и осталось. Сейчас у Матвея их 6800.

— Выходит, если прививаться именно для здоровья, то больше всего антител я получил благодаря болезни и «Спутник V», — анализирует ситуацию собеседник и говорит, его не пугает, что в организме сейчас столько препаратов. — Мы всю жизнь проводим с инфекционными объектами (те же грязные руки) и их вред, как мне кажется, преувеличен. Я слежу за YouTube-каналом Анчи Барановой — профессора американского Университета Джорджа Мейсона. Во время одного из эфиров я спросил у нее, не навредят ли вакцины организму. Она, конечно, не понимала, как это делать прививку ради путешествий, но сказала: «Хуже вам от этого не станет».

— А вы, кстати, понимаете, почему с каждой вакциной у вас не становилось больше антител?

— Анча Баранова на этот вопрос ответила так: «Если машина хорошо едет на выбранной передаче, зачем ей что-то менять». Организм, он же не глупый и понимает, сколько и чего ему нужно, — поясняет собеседник. — Сейчас вирусологи склоняются к тому, что 1300 антител достаточно, чтобы защититься даже от дельта-штамма. У меня же их 6800. Зачем тогда их больше производить.

В Минздраве определили, что ревакцинацию можно проводить через девять месяцев после первичной вакцинации.

«Прочла, что иностранцев бесплатно прививают в Бухаресте — и мы поехали»

Маленький сын Аллы (имя изменено) болеет. Весной 2022-го родители повезут его в США на операцию. В будущем для въезда им понадобится прививка.

— Мы с мужем решили привиться Pfizer, — возвращается к тем событиям Алла и отмечает: на всякий случай они хотели получить сертификаты именно в ЕС. — Я стала искать на форумах, где белорусу ей можно вакцинироваться. В июне на одной из «веток» прочла, что иностранцев бесплатно прививают в Румынии. Правда, с каждым месяцем, писали пользователи, людям из других стран все чаще отказывали.

В августе Алла с супругом и малышом получили шенгенский визы. Чтобы не терять время, их семья села в машину и через Россию и Украину поехала в Румынию. Остановились в Тимишоаре — третьем по величине городе страны.

— Заранее на прививку мы нигде не регистрировались. Пришли в центр вакцинации в большом гипермаркете, дали белорусские паспорта, заполнили анкету о здоровье — и получили уколы, — описывает происходящее Алла. — Единственное, перед поездкой на форуме я прочла, что могут спросить номер телефона. Его и правда уточнили, мы были готовы и назвали придуманный. Это было в первый раз. А во второй — сказали белорусский. Он тоже подошел.

До следующей прививки требовалось подождать 21 день. Чтобы не сидеть в Румынии на карантине, семья отправилась в соседнюю Сербию. Это в 30 километрах.

— Там нет изоляции, и жизнь дешевле, — говорит собеседница. — К тому же, мы работаем удаленно. А потом, спустя нужное время, снова отправились в Румынию и получили второй укол.

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