Pandora Papers: чилийскому президенту грозит импичмент 13.10.2021, 18:18

Себастьян Пиньера

Прокурор Чили заявил, что начнет расследование.

В среду чилийские оппозиционные законодатели инициировали процедуру импичмента президенту Себастьяну Пиньера в связи с возможными нарушениями при продаже горнодобывающей компании после того, как в расследовании "Pandora Papers" появились новые подробности сделки. Об этом пишет УНН.

Прокурор Чили заявил, что начнет расследование возможных обвинений в коррупции, связанных со взяточничеством, а также налоговых нарушений, связанных с продажей.

Среди них есть документы, которые описывают сделку по продаже в 2010 году рудника Доминга, крупного проекта по добыче меди и железа в Чили. В то время Пиньера, бизнесмен-миллиардер, был на первом году своего первого президентского срока.

Расследование "Pandora Papers" вызвали споры в Чили. Продажа ранее была рассмотрена и отклонена судами в 2017 году.

Депутат от левой нижней палаты Хайме Наранхо, один из инициаторов процедуры импичмента, заявил, что Пиньера "открыто нарушил Конституцию... серьезно подорвав честь нации".

Пиньера отверг обвинения и утверждает, что все детали контракта уже были рассмотрены в досье и никаких нарушений выявлено не было.

Противоречия возникли накануне президентских выборов и выборов в законодательные органы, которые состоятся в ноябре.

Согласно чилийским законам, вопрос об импичменте сначала обсуждает депутатская комиссия, состоящая из пяти человек.

Если она решает дать ход конституционному обвинению, его выносят на рассмотрение Палаты депутатов. Если предложение об импичменте поддержит большинство членов нижней палаты, голосование по нему также должно пройти в Сенате. Там для отставки главы государства конституционное обвинение должны поддержать две трети законодателей, однако в чилийской оппозиции без поддержки членов проправительственного альянса нет такого количества сенаторов.

Для продвижения процесса импичмента нужно 78 голосов в нижней палате депутатов.

Pandora Papers - расследование Международного консорциума журналистов-расследователей, раскрывающие оффшорные операции с участием глобальных политических и деловых деятелей.

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ), 3 октября опубликовал выдержки из документов "Досье Пандоры". Чилийское СМИ "Siper", входящая в ICIJ, на основе этих документов опубликовало статью, в которой говорится, что в декабре 2010 года, во время первого президентского срока Пиньеры, его семья продала долю в Dominga за 152 млн долларов. Часть соглашения была проведена на Британских Виргинских островах. По утверждению издания, платеж был разбит на три части, выплата последнего из которых зависела от того, не объявит ли правительство зону, где расположен рудник, заповедной.

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