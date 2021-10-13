В Коста-Рике нашли окаменелость одной из первых домашних собак 13.10.2021, 18:34

Находке 12000 лет.

Согласно исследованию латиноамериканских ученых, окаменелость кости челюсти может доказать, что домашние собаки жили в Центральной Америке еще 12000 лет назад, сообщает «Новое время».

По словам исследователей, собаки и их хозяева потенциально жили рядом с мегафауной — гигантскими животными плейстоцена.

Во время раскопок 1978 года в Накаоме на северо-востоке Коста-Рики были обнаружены костные останки позднего плейстоцена. За десятилетия исследований были найдены также останки гигантской лошади, глиптодонта (большого броненосца), мастодонта и кусок челюсти от того, что первоначально считалось черепом койота. .

«Мы думали, что было очень странно найти койота в плейстоцене, то есть 12 000 лет назад. Когда мы начали изучать фрагменты костей, мы начали замечать характеристики, которые могли быть у собаки», — сказал костариканский исследователь Гильермо Варгас.

«Мы продолжили поиски, мы отсканировали его … и он показал, что это была собака, жившая с людьми 12000 лет назад в Коста-Рике. Присутствие собак — признак того, что люди тоже жили в каком-то месте. Нам показалось странным, что образец был классифицирован как койот, потому что он появился в Коста-Рике только в 20 веке», — добавил ученый.

Койот — родственник домашней собаки, но с другой челюстью и более острыми зубами. Поскольку собака ест остатки человеческой пищи, ее зубы не так важны для ее выживания.

«Он охотится на крупную добычу вместе со своими товарищами-людьми. Этот образец отражает это различие», — подчеркнули археологи.

Считается, что люди эмигрировали в Америку через Берингов пролив из Сибири на Аляску во время последнего великого ледникового периода.

«Первые одомашненные собаки появились на континенте около 15 000 лет назад в результате миграции азиатов через Берингов пролив. Никогда не было собак без людей», — сказал Рауль Валадес, биолог и зооархеолог из Национального автономного университета Мексики.

Оксфордский университет предложил провести тесты ДНК и углерода на образце, чтобы получить больше генетической информации о животном и его возрасте. Окаменелость в настоящее время хранится в национальном музее Коста-Рики и образец не может быть точно идентифицирован как собака без проверки специалистом.

«Эта находка собаки станет первым доказательством того, что люди в Коста-Рике жили гораздо раньше», — сказал Варгас.

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