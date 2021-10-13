Экс-глава департамента судейства АБФФ: Мы отказались носить красно-зеленые бутоньерки 13.10.2021, 18:40

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Андрей Чепа рассказал рассказал, почему ушел в отставку.

Экс-глава департамента судейства АБФФ Андрей Чепа рассказал The Guardian о том, как Белорусская федерация футбола заставляла судей носить красно-зеленые бутоньерки. Цитаты из его интервью приводит Фонд спортивной солидарности.

— АБФФ хотела использовать нас для своей политической выгоды. Судьям и игрокам было приказано во время игр носить красные и зеленые бутоньерки. Рефери, отказавшиеся носить эти бутоньерки, были отстранены.

Для меня эти цвета олицетворяют насилие и смерть, порожденные режимом. Многие из моих коллег чувствовали то же самое. Мы отказались их носить.

Чепа рассказал, что был вынужден уйти в отставку в декабре 2020 года после того, как АБФФ пригрозила показать службе безопасности фотографии, на которых было запечатлено его присутствие на антиправительственных митингах:

— Это была работа моей мечты. Но федерация знала о моих политических взглядах. Мне пришлось тихо уйти в отставку, иначе меня бы арестовали.

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