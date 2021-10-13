Бастуют даже... балерины! Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР

13.10.2021, 18:48

Белорусам на заметку.

В 2019 году во Франции бастовали 40 танцовщиц Парижской оперы. Все дело в том, что власти пытались отобрать у балерин исключительное право выходить на пенсию в 42 года, которое было дано им еще королем Людовиком XIV в 1698 году. Также с 1914 года подобными уступками пользовались и члены театральной труппы и иные сотрудники театра.

Остановив работу на несколько недель, балерины буквально парализовали работу театра. Постановки были приостановлены, а руководство чуть не понесло убытки в 12 миллионов евро. В результате власти были вынуждены пойти на уступки и согласиться на доработку нововведений.

К слову, несмотря на то, что забастовка выпала на Рождество, парижане без праздничного концерта не остались.

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