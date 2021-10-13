В Европе построят свой космодром 5 13.10.2021, 19:32

2,340

Это будет первая площадка для запуска космических кораблей в Евросоюзе.

Космический центр Esrange неподалеку от Кируны, самого северного города Швеции, станет первой площадкой для запуска спутников в Европейском союзе (ЕС), сообщает Euractiv.

Esrange, расположенный в 200 км к северу от полярного круга, был основан в середине 1960-х и является ракетным полигоном Швеции.

Теперь здесь создают инфраструктуру, которая позволит запускать в космос спутники Евросоюза. Для этого будут модернизированы ракетные испытательные комплексы и разработаны наземные технологии связи со спутниками. В рамках проекта построят новую стартовую площадку, модернизируют и расширят топливную инфраструктуру.

Объект должен быть готов к работе к лету 2022 года.

«Новый космодром станет первой стартовой площадкой на материковой части Европы, которая предоставит космическим компаниям платформу для разработки ракетных технологий следующего поколения и запуска собственных спутников», — заявил представитель Шведской космической корпорации Филип Польсон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».