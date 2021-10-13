Россия заявила, что может остановить транзит нефтепродуктов через Беларусь из-за действий режима 10 13.10.2021, 19:37

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В дело включился целый ряд ведомств.

Президент российской «Транснефти» Николай Токарев обвинил белорусский режим в экономических проблемах продуктопровода «Запад-Транснефтепродукт», который поставляет дизтопливо от российских и белорусских НПЗ транзитом через Беларусь в Венгрию и Латвию. По его словам, положение «дочки» российской компании усугублено рукотворно. После аудита будет решаться вопрос о приостановке деятельности предприятия, сообщает «Коммерсантъ».

«К сожалению, ситуация не меняется. В дело включились правоохранители, прокуроры, налоговики, очень много ведомств, которые приходят не помочь, а надзирать, проверять и что-нибудь еще делать. Поэтому мы, конечно, смотреть спокойно на это не будем»,— сказал Токарев в кулуарах Российской энергетической недели.

Он отметил, что компания проведет тщательный экономический аудит, решение будет приниматься исходя из перспективы. Сейчас трубопровод «работает в минус».

Ранее журналисты выяснили, что оператор нефтепродуктопровода «Транснефти» на территории Беларуси «Запад-Транснефтепродукт» может обанкротиться из-за повышения налогов в республике и административного давления на компанию. В компании опасались, что Минск может инициировать банкротство предприятия, а затем его национализацию.

«Вот в ближайшее время, через две-три недели, будет подписание большого пакета согласованных документов двусторонних, если после этого ситуация не изменится, ну тогда вплоть до приостановки деятельности предприятия придется решать вопрос. Пока не хотели бы»,— сказал господин Токарев (цитата по ТАСС).

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