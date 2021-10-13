Путинские элиты готовят себе африканские аэродромы для бегства? 2 Telegram-канал «Сито Сократа»

13.10.2021, 19:50

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Назначение Поклонской — настоящая медиа-бомба.

Эпизод с назначением человека-мема Натальи Поклонской послом в африканской республике Кабо-Верде привлек к себе значительное внимание общественности. Мизерный, в сущности, информационный повод взорвал социальные сети и Telegram-каналы в которых бурлят обсуждения данной «медиа-бомбы». Но в целом дискурс довольно скуден, и вращается вокруг таких вопросов: дилемма Поклонская выбила себе должность или отправлена в глубокую ссылку? Российская политика теряет яркого несистемного политика? Путинские элиты готовят себе африканские аэродромы для бегства? Кабо-Верде косвенно признает российскую принадлежность оккупированного Крыма?

Для начала имеет смысл разобраться, что кроется за этими тезисами. Версия со ссылкой вряд ли выглядит убедительной, ведь история знает примеры, когда отлученных возвращали из опалы. Но здесь скорее следует вести речь о безвозвратном списании со счетов отработанного политического мусора. Что такое Поклонская – это не более чем информационная пена, которая была использована ГРУ для реализации спецоперации «Русская весна» в Крыму. Измышления на тему: Поклонская – несистемный политик, которая не вписалась в коррупционную схему «Единой России» не стоят даже выеденного яйца. Как полный ноль может куда-то не вписываться, ведь из арифметики известно, что если ноль к чему-то прибавить, то итоговая сумма не меняется. Смехотворна гипотеза про неуправляемую Поклонскую: чем она может не управлять?.. Более правдоподобным выглядят слова самой Поклонской, напоминающие щенячью благодарность хозяину, который не выкинул, не избил, в конце концов – не убил. «Прекрасное Кабо-Верде», хоть и «далековато от Родины», может действительно не самый худший вариант, ведь многих, подобных ей крымских ренегатов, уже активно зачищает ФСБ, и порой попадание в кутузку не самый худший вариант для тамошних оборотней.

Не состоятельным выглядит предположение, что подсанкционная Поклонская будет готовить на Кабо-Верде базу отскока для подсанкционных российских олигархов, таких как Игорь Сечин. Во-первых, эти персонажи совсем по-иному решают свои вопросы, а, во-вторых, не тот коленкор, ведь власти Остров Зеленого мыса ориентируются на страны Запада, и легко могут слить путинских нуворишей. Того и гляди, как бы саму Поклонскую международному правосудию не выдали. На этом основании рушатся и радостные возгласы о признании Кабо-Верде российского принадлежности Крыма. Все очень просто: в 2014 году Кабо-Верде поддержало Резолюцию ГА ООН 68/262 о территориальной целостности Украины, т.е. однозначно признает украинский статус Крыма и выступает против российской агрессии.

Но ряд важных аспектов кейса с Поклонской остается в тени. Во-первых, Кремль показал свое явно презрительное отношение к существующим крымским элитам. Эффекты от «Крымнаша» давно закончились, и оккупированную территорию ждут политические переформатирования. «Невменяшку» спасла ее публичность, и она выжала из нее максимум.

Во-вторых, Кабо-Верде – это не просто туристический рай, а еще и мега-проблема для российского МИДа. В 2019 году местные спецслужбы, по наводке партнеров из ЕС перехватили груз, состоящий из 9,5 тонн кокаина, который перевозили российские моряки на сухогрузе ESER. В итоге 11 граждан РФ получили тюремные сроки от 10 до 12 лет, а ГРУ потеряло очень ценный груз стоимостью 1,5 млрд.$. «Няше» теперь таскать эти каштаны из огня.

В-третьих, сам факт назначения Поклонской деморализует сотрудников российской дипломатичной службы. Быть российским дипломатом – это давно уже не звучит гордо, ведь при министре-матершиннике международная репутация России давно упала ниже плинтуса. Теперь очередной удар: оказывается дипломатическим статусом прикрывают отъявленных преступников, скрывающихся от международного правосудия. Вот это поворот!

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