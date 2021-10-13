Украина предоставит ВНЖ белорусскому фотографу Вадиму Замировскому 13.10.2021, 20:14

3,286

Ранее появилась информация, что ему отказали в легализации на территории страны.

Украина предоставит бывшему фотографу tut.by Вадиму Замировскому временный вид на жительство и будет далее поддерживать независимых белорусских журналистов. Об этом в «Фейсбуке» сообщил Борис Горецкий, заместитель председателя БАЖ.

«Только что говорили с руководителем Государственной миграционной службы Украины Натальей Науменко, которая отлично понимает проблемы наших коллег, и нашли выход из сложившейся ситуации», — написал он.

Напомним, сегодня Вадим Замировский сообщил о полученном отказе в выдаче ВНЖ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».