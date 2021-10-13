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Лавров прибыл в Минск

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  • 13.10.2021, 20:24
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Лавров прибыл в Минск
Сергей Лавров

Путин ехать к Лукашенко отказался.

Глава российского МИД Сергей Лавров прибыл в Минск, пишет ТАСС, опубликовавшее видео с идущим по трапу самолета министром.

Завтра он примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, которое пройдет под председательством Беларуси.

Напомним, Владимир Путин решил не ехать 14 октября в Беларусь на заседание Высшего евразийского экономического совета и Совета руководителей стран СНГ. Глава Кремля поучаствует в мероприятиях в формате видеоконференции.

Ранее пресс-секретарь Пескова говорил, что Путин намерен приехать в Минск.

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