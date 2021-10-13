Пессимист, выйди вон Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР

13.10.2021, 20:28

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архивное фото: nn.by

За белорусскими рабочими — будущее страны.

В любой компании знакомых есть люди, которые ни в кого не верят и только и делают что ноют. Знакомо, не правда ли? Эти люди никогда ничем не выделяются, в них нет огонька, задора. У них даже внешность не сильно приметная. Так сказать серая масса.

И в компаниях таких людей, как правило, единицы. Видимо, в большой концентрации общество их вынести не может. Вспомните ваши взаимоотношения с этим пессимистом. Хотелось развернуть его за голову на 180 градусов и дать под зад, но чаще всего мы просто не обращали внимание на них и их слова.

Эта серая масса во все времена была рядом, пессимисты — это не новое явление. Люди с ними научились сосуществовать как с явлением, которое будет недовольно брюзжать. У нас выработался иммунитет на пессимизм.

На сегодняшний день иногда из разных источников звучат слова «все устали, ничего не получится, это так не делается».

И что же хочется сказать в связи с этим… Да ничего! Абсолютно ничего. Пессимизмом нас не пронять. В этом плане уже грамотные. Да и в Беларуси за последние 27 лет пессимист не выжил бы.

Мы, рабочие Беларуси, все эти высказывания не замечаем. Мы знаем, чего хотим, мы знаем, чего мы достойны, мы знаем, что мы можем.

Достойные условия труда, социальные гарантии, повышение заработной платы и пенсии, забота государства. И это далеко не полный список того, что должно быть и того, что будет.

Все потому, что мы знаем и верим, что именно мы движущая сила, что именно мы оплот государства, что именно за нами будущее.

Все вместе мы можем все. Вместе мы сила. Мы изменим Беларусь к лучшему.

Стачке быть!

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» БОР

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