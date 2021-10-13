Численность ученых в России упала до многолетнего минимума 13.10.2021, 21:37

Тренд на сокращение научных кадров в России идет с начала 1990-х.

Россия продолжает терять ученых-исследователей, сокращая научные кадры, вопреки анонсированным планам совершить технологический «прорыв», сообщает finanz.ru.

По итогам 2020 года число занятых в сфере научных исследований и разработок упала еще на 3,2 тысячи человек и составила 679,3 тысячи - около 1% от средней численности работающего населения.

Непосредственно ученых-исследователей стало меньше на 1,7 тысячи человек. А их общее число - 346,5 тысячи - оказалась минимальным по крайней мере за последние 10 лет, следует из данных ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Тренд на сокращение научных кадров в России идет с начала 1990х: от рухнувшего Советского союза стране досталось более 900 тысяч ученых, из которых спустя 30 лет осталось лишь около трети.

Новый виток сокращений начался после 2016 года, когда экономика скатилась в рецессию, а бюджет попал под секвестр.

В целом за последние 10 лет страна потеряла 28,3 тысячи ученых-исследователей, или около 7,5%. В естественных науках численность ученых упала почти на 10%, или 8,8 тысячи человек, в технических науках - на 7,7%, или 17,5 тысячи человек.

Число ученых-медиков сократилось на 13,2%, или 2,2 тысячи человек. Специалистов по сельскому хозяйству стало меньше на 26,2%, или 3,4 тысячи человек.

Потеря естественнонаучных и технических кадров сопровождалась резким ростом исследователей в гуманитарных областях.

Так, численность ученых общественных наук (юриспруденция, экономика, психология, история, социология и др..) подскочила на 18,3%, а в гуманитарных выросла на 4,2%.

До 2024 года государство выделит на научные исследования и разработки 1,63 триллиона рублей, говорил в послании Федеральному собранию в апреле президент Владимир Путин.

В среднем бюджет будет тратить на науку 407,5 млрд российских рублей в год - в 7 раз меньше, чем на правоохранительные органы (2,8 трлн российских рублей), и в 8 раз меньше расходов на армию, включая производство оружия в рамках гособоронзаказа (3,5 трлн российских рублей).

По уровню расходов на исследования и разработки - 1,03% ВВП - Россия находится в четвертом десятке стран мира и даже от позднего СССР образца 1990 года отстает на 40%, оценивали в ВШЭ ранее.

Для сравнения: Израиль тратит на науку 4,93% ВВП, Япония - 3,24% ВВП, США - 3,07% ВВП, Китай - 2,23% ВВП.

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