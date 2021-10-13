Доберутся ли антиковидные рейды до чиновников? 13.10.2021, 21:49

Главные ковид-идиоты — в кабинетах белорусской власти.

В Беларуси в последние дни стали более серьезно относится к соблюдению антиковидных ограничений. Так в минском метро с 13 октября начались рейды, пишет «Салiдарнасць».

Сотрудники подземки выявляют тех, кто не соблюдает обязательный масочный режим, введенный с 9 октября. Как сообщает метрополитен, таким пассажирам «настоятельно предлагают безукоснительно соблюдать масочный режим».

Сообщается, что «рейды (в том числе и внезапные) будут проводиться по всем трем линиям метро».

Пока пассажиров не штрафуют, но заместитель министра юстиции Наталья Филиппова рассказала, что граждан могут привлекать по ст.17.5 КоАП, где предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований, в том числе санитарных норм и правил.

Физлиц могут штрафовать до 30 базовых величин (870 рублей).

Также стало известно, что в Березовском районе за несоблюдение антиковидных мер приостановили работу нескольких предприятий.

Как сообщил БЕЛТА главный врач районного центра гигиены и эпидемиологии Владислав Стойко, речь, в частности, о ЗАО «Береза-Лада» и ОАО «Березовское автотранспортное предприятие». Деятельность организаций будет возобновлена после устранения всех выявленных недостатков.

Претензии специалистов, по словам главного санитарного врача района, типичные:

– Прежде всего мы обращаем внимание на качество уборки помещений, применение дезинфицирующих средств и защитных масок, соблюдение социальной дистанции. Не последнюю роль в эпидемиологическом благополучии коллектива играет вакцинация работников.

Однако высокопоставленные чиновники продолжают вести себя как ни в чем не бывало. 12 октября на совещании по обсуждению вопросов совершенствования системы образования сидели без масок и соблюдения социальной дистанции.

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