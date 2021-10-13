У сотрудников еще одного посольства США обнаружен «гаванский синдром» 13.10.2021, 22:02

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Как минимум у двух работников посольства обнаружены соответствующие симптомы.

Госдепартамент США расследует новые сообщения о случаях так называемого "гаванского синдрома" в американском посольстве в Боготе. Об этом сообщил высокопоставленный представитель администрации США газете The New York Times во вторник, 12 октября, за неделю до визита в колумбийскую столицу Госсекретаря Энтони Блинкена, сообщает "Немецкая волна".

Пока не ясно, сколько человек в посольстве столкнулись с загадочным заболеванием и его симптомами, в числе которых головные боли, тошнота, головокружение и потеря памяти. Официальный представитель Госдепа США Нед Прайс сказал на брифинге в Вашингтоне, что власти обеспечат, чтобы сотрудники "получили необходимую помощь, в какой бы то ни было форме". Однако он не стал комментировать сообщения о случаях "гаванского синдрома" в Боготе.

Высокопоставленный представитель администрации подтвердил жалобы американских дипломатов, о которых ранее писала газета The Wall Street Journal, и сообщил, что как минимум у двух сотрудников посольства обнаружены соответствующие симптомы.

WSJ сообщила во вторник со ссылкой на осведомленные источники, что с середины сентября пострадали члены по меньшей мере пяти семей, связанных с посольством США в Боготе, в том числе ребенок. По данным телеканала CNN, на "гаванский синдром" в последние недели пожаловались более десятка сотрудников американского представительства и членов их семей.

Президент Колумбии Иван Дуке заявил в ходе визита в Нью-Йорк, что власти страны в курсе этих сообщений и помогают расследованию, которое ведут США.

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