СМИ раскрыли, как работают «серые схемы» белорусских мясокомбинатов 3 13.10.2021, 22:12

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Коррупция поразила все сферы.

На прошлой неделе стало известно о задержании директоров Слуцкого и Пинского мясокомбинатов, а также некоторых работников. Силовики сообщали, что они вместе с представителями отечественных и зарубежных предпринимателей создали «преступную структуру». По их словам, смысл структуры был в том, что предприниматели платили взятки «за положительное решение вопросов по отгрузке мясной продукции предприятия на выгодных условиях и хорошего качества». Силовики отмечали, что разовая сумма взятки колебалась от 10 до 13 тысяч долларов. Однако каким образом действовала схема, официально не сообщалось, пишет «Наша Нiва».

История со взятками руководителям мясокомбинатов действительно запутанная и многоэтажная, ведь государственные мясокомбинаты и районные потребительские общества — основные потребители и перепродавцы мяса с сельскохозяйственных предприятий.

При этом мясо — продукт очень маржинальный, но лимитированный. И спрос на него достаточно большой. Ведь заработать и неплохо можно даже на простой перекупке. Тем более, что в Беларуси с февраля «заморожены» цены на мясо свинины, говядины и птицы и разогнаться с ценами на них не приходится.

Именно отсюда все и начинается.

«При загрузке обычно добавляют тонну «левака»

Журналисты нашли предпринимателя, который сам когда-то работал с мясокомбинатами по озвученным силовиками схемам. Он рассказал, как в стране действует «схематоз».

«В Беларуси нельзя просто так позвонить на мясокомбинат или приехать и сказать: «Дайте мясо, хочу купить». Скажут, что ничего нет, что отгрузим через пару месяцев и так далее. Чтобы купить хорошего мяса — нужно платить. Но в эти схемы входят только по знакомствам и рекомендациям», — рассказывает он.

«В целом оплата производится официально, конечно же, безналичными. Но за килограмм мяса набрасывается еще 20 центов сверху наличными. Как правило, заместителю директора.

При загрузке обычно добавляют тонну «левака», который также оплачивается наличными и в документах вообще не учитывается. Его цена, как правило, ниже контрактной», —говорит собеседник издания.

То есть только с официально отгруженной тонны взятка может составить 200 долларов. Не говоря уже о тонне «левака».

«Мясокомбинат «принимает» несуществующих телочек»

Откуда же на мясокомбинате появляется «левое мясо»? Здесь, по словам собеседника издания, начинается интересная игра весом.

«Сам «левак» — это мясо, полученное в результате занижения веса при приемке от колхозов или за счет занижения категорийности живого веса.

Колхозы сами на это идут, чтобы скрыть падеж скота, особенно телят, — объясняет предприниматель. — Мясокомбинат «принимает» несуществующих телочек, а на этот вес занижает вес реальной скотины. Или высшую упитанность заменяют похудевшей скотиной-тощаком. А потом так рассчитываются —услуга за услугу.

В результате на мясокомбинате всегда есть «левое мясо». В Беларуси вообще всегда так работали, не было года, чтобы делали иначе, хочешь взять нормального мяса — плати.

Поэтому мясо самого низкого качества идет на больницы и школы, так как там некому платить. Ну а что? Они его поварят дольше, никто не травится, никто не жалуется.

При этом органы все знают. Меня несколько раз таскали в КГБ, интересовались, что надо менять, показывали материалы уголовных дел на взяточников, но ничего не менялось. Одних сажали, другие продолжали заниматься тем же самым».

«В один момент у мясокомбинатов стало намного больше мяса»

Другой предприниматель из мясной сферы считает, что директора не сумели обуздать свои аппетиты и отпустили слишком много мяса русским. Ведь на этом рынке недавно произошла увлекательная история.

«Пару месяцев назад была ситуация, когда большинство убойных цехов районных потребительских обществ остановилось, так как Минсельхозпрод потребовал от них закупить лаборатории для выполнения требований «союзного» техрегламента.

Один комплект — около 100 тысяч долларов, таких денег у них нет. Шухер поднялся, мама дорогая, фактически они должны были закрыться, а «мясоплата» перешла к мясокомбинатам.

В один момент у них стало намного больше мяса и, соответственно, возможностей заработать. Об этом знали все, кто в сфере, включая русских. Может быть, это как-то связано…» — рассуждает собеседник издания.

Также предприниматель добавляет, что в России та же самая проблема: мяса мало, купив его, ты всегда перепродашь и заработаешь. Но существует препятствие: в России запрещен ввоз говядины в тушах и полутушах из Беларуси, но вот транзит — разрешен.

Однако, по словам собеседника, вопрос подписания необходимых документов также решается с помощью денег.

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