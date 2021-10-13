Белорусы останутся дома 13.10.2021, 22:40

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Им нужны силы для восстановления нашей замечательной страны.

Подписан декрет, обязывающий руководителей госорганизаций при приеме граждан на работу запрашивать характеристики с предыдущей работы, а также информацию из единого госбанка данных о правонарушениях в отношении кандидатов, пишет Telegram-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

В характеристике должны будут отражаться профессиональные, деловые и моральные качества работника, сведения о соблюдении трудовой и исполнительской дисциплины, отношение к госинститутам.

Вообще не удивили! Все и так прекрасно знают, какие они мстительные и обидчивые. Но этой новостью рабочих Беларуси не удивить и не запугать. В то время, пока в стране объявлено предзабастовочное состояние, когда люди делают продовольственные запасы, готовятся остаться дома. Кто-то из идеолухов серьезно думает, что эти новости на что-то повлияют? Рабочие в Беларуси устали. И для того, чтобы набраться сил для восстановления нашей замечательной страны, все массово останутся дома.

Вместе мы сила!

Стачке быть!

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