В ВОЗ назвали три страны, где еще не началась вакцинация от коронавируса 4 14.10.2021, 7:33

5,012

Опубликован отчет по состоянию мирового рынка вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала три страны, где до сих пор не началась вакцинация от коронавируса COVID-19.

В отчете ВОЗ говорится, что прививки еще не начали делать в Бурунди, Эритрее и КНДР.

Также в ВОЗ отметили, что 56 мировых страны были «фактически исключены из мирового рынка вакцин», из-за чего там привили менее 10% населения. Сообщается, что почти половина стран имеют ограниченное предложение по вакцинации.

В ВОЗ призвали ряд стран ускорить темпы работы программы COVAX, целью которой является более честное распределение вакцины по миру.

Ранее в ВОЗ заявили, что для вакцинации более чем 70% населения планеты потребуется порядка 11 миллиардов доз препарата.

Также в организации призвали богатые страны отказаться от так называемой «бустерной» третьей дозы вакцины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».