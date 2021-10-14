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В ВОЗ назвали три страны, где еще не началась вакцинация от коронавируса

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  • 14.10.2021, 7:33
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В ВОЗ назвали три страны, где еще не началась вакцинация от коронавируса

Опубликован отчет по состоянию мирового рынка вакцин.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала три страны, где до сих пор не началась вакцинация от коронавируса COVID-19.

В отчете ВОЗ говорится, что прививки еще не начали делать в Бурунди, Эритрее и КНДР.

Также в ВОЗ отметили, что 56 мировых страны были «фактически исключены из мирового рынка вакцин», из-за чего там привили менее 10% населения. Сообщается, что почти половина стран имеют ограниченное предложение по вакцинации.

В ВОЗ призвали ряд стран ускорить темпы работы программы COVAX, целью которой является более честное распределение вакцины по миру.

Ранее в ВОЗ заявили, что для вакцинации более чем 70% населения планеты потребуется порядка 11 миллиардов доз препарата.

Также в организации призвали богатые страны отказаться от так называемой «бустерной» третьей дозы вакцины.

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