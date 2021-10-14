Мнение: У белорусских рабочих есть самое действенное средство 14.10.2021, 7:58

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Фото: REUTERS

Пора вылечить главную болезнь Беларуси.

Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением подписчика о национальной забастовке:

— Говорят: все держится на одном человеке. А я сомневаюсь. Может держится все как раз на тех, кто поддерживает этого одного человека. И им бы хотелось, чтобы можно было сейчас поизгаляться, а после улыбнуться с теплотой во взгляде и напомнить нам, на ком все держалось.

Каждый должен будет ответить за себя. Даже начиналось все не с одного. Всегда и везде хватало разных пороков и людей, которые им поддаются. У нас в стране случилось так, что пороки названы добродетелями, и бесчестные люди подскочили в цене. Массы жуликов нашли друг друга.

И не только один человек тому виной.

Но и не миллионы.

Все виновные поместятся в одном дворце, даже свободное место останется. Наша задача их всех туда поместить.

Не силой, конечно. У нас есть что-то не менее действенное.

Всеобщая стачка сильнее пулеметов. Самое время вылечить болезнь.

Стачке быть!

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