Мнение: У белорусских рабочих есть самое действенное средство
- 14.10.2021, 7:58
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Пора вылечить главную болезнь Беларуси.
Телеграм-канал «Баста!» поделился мнением подписчика о национальной забастовке:
— Говорят: все держится на одном человеке. А я сомневаюсь. Может держится все как раз на тех, кто поддерживает этого одного человека. И им бы хотелось, чтобы можно было сейчас поизгаляться, а после улыбнуться с теплотой во взгляде и напомнить нам, на ком все держалось.
Каждый должен будет ответить за себя. Даже начиналось все не с одного. Всегда и везде хватало разных пороков и людей, которые им поддаются. У нас в стране случилось так, что пороки названы добродетелями, и бесчестные люди подскочили в цене. Массы жуликов нашли друг друга.
И не только один человек тому виной.
Но и не миллионы.
Все виновные поместятся в одном дворце, даже свободное место останется. Наша задача их всех туда поместить.
Не силой, конечно. У нас есть что-то не менее действенное.
Всеобщая стачка сильнее пулеметов. Самое время вылечить болезнь.
Стачке быть!