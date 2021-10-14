Таракан подписал отмену соглашения с ЕС о реадмиссии 5 14.10.2021, 8:16

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Чиновники останутся без дешевого «шенгена».

Лукашенко подписал закон №125-3 от 12 октября о приостановлении соглашения с Евросоюзом о реадмиссии. Его приняли «депутаты» «национального собрания».

«Приостановить действие Соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, подписанного в г. Брюсселе 8 января 2020 года», — говорится в документе.

Что это значит?

Соглашением предусмотрено, что каждая сторона вправе частично или полностью временно приостановить его действие, официально уведомив об этом другую сторону.

Приостановка действия вступает в силу на второй день после такого уведомления.

Что будет с шенгеном?

В МИД Беларуси сообщили, что начинают реализацию процедуры приостановки действия Соглашения о реадмиссии с ЕС, еще в июне.

Соглашение о реадмиссии, было обязательным для введения для белорусов дешевых шенгенских виз. Именно это соглашение было одним из последних ратифицировано парламентами ЕС и Беларуси в 2020 году. Согласно договору о реадмиссии, Беларусь должна была принимать обратно на свою территорию своих граждан и иностранцев, которые попадали в ЕС через Беларусь, если они «не соответствовали или перестали соответствовать критериям легальности».

После этого было объявлено о введении для белорусов дешевых шенгенских виз с 1 июля 2020 года.

Однако тогда журналист «Радио Свобода» Рикард Йозвяк узнал в руководстве ЕС, что стоимость шенгенских виз для белорусов может остаться, как и была, 35 евро.

«Решение о приостановлении действия соглашения о реадмиссии (заявили власти РБ — Ред) не означает автоматического приостановления действия Соглашения об упрощении визового режима (VFA) между ЕС и Беларусью в соответствии со статьей о приостановлении визового режима», – написал он в Twitter.

А что с визами для чиновников?

Еврокомиссия 29 сентября официально предложила приостановить действие некоторых статей Соглашения ЕС об упрощении визового режима с Республикой Беларусь.

Эти меры коснутся только членов официальных делегаций Беларуси и членов национального правительства, региональной исполнительной власти и местных депутатов, членов Конституционного суда и Верховного Суда Беларуси при исполнении ими своих обязанностей, говорится в сообщение Еврокомиссии.

На данный момент, это предложение Еврокомиссии. Его еще должен рассмотреть Совет ЕС.

Как сообщает wyborcza.pl, члены официальных делегаций, представители центральных и местных властей, парламента, местных советов, Верховного и Конституционного судов будут платить за шенгенские визы не 35, а 80 евро. Также им не будут выдавать многократные визы. Ради получения «шенгена» им предстоит предоставлять максимально подробное обоснование для въезда.

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