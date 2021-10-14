Стало известно, что содержится в новом видео пыток в российских колониях, «слитом» белорусским программистом 9 14.10.2021, 8:59

13,184

Правозащитники получили еще 35Гб секретных файлов.

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил о получении еще одного архива видеозаписей пыток и издевательств над заключенными в российских колониях. Об этом он сказал во время стрима на ютуб-канале журналиста Александра Плющева, передает «Дождь».

По словам Осечкина, новые записи передал правозащитникам тот же информатор — белорусский программист Сергей. Ранее он предоставил 40 гигабайт видео, к которым получил доступ, отбывая наказание в Саратовской области. По данному факту начались следственные действия, заведены уголовные дела. Как минимум четверо сотрудников ФСИН уволены. Обсудили эту ситуацию с Владимиром Осечкиным и членом Совета по правам человека при президенте России Андреем Бабушкиным.

В новом архиве содержится 35 гигабайт видео, на которых запечатлено еще 8 эпизодов пыток заключенных. По словам Осечкина, на этих записях заключенные закованы в наручники, чего не было на предыдущих видео. «Если раньше мы видели на кадрах только то, что активисты с помощью различных веревок и тряпок связывали человека, после чего совершали с ним насильственные действия, и у ФСИН был хотя бы какой-то элементарный шанс уйти от ответственности и переложить это все на то, что одни заключенные делали с другими заключенными, то теперь абсолютно понятно и доказано на основе вот этого секретного видеоархива, что это носило системный характер, снималось на служебные видеорегистраторы ФСИН и пострадавших заковывали в наручники именно сотрудники ОТБ-1, потому что наручники являются спецсредством», — добавил Осечкин.

«Заместитель директора ФСИН назвал эти события позором для уголовно-исполнительной системы, министр озвучил те предложения, которые он считает необходимым реализовать. Что это за предложения: во-первых, обеспечить хранение видеоархива, его просмотр ежедневно по ключевым критериям, чтобы можно было определить, что это пытки, жестокое обращение. Второе: повысить статус помощника начальника УФСИН по правам человека с тем чтобы снизить уровень его подчиненности местному тюремному руководству. Третье: усилить в общественной наблюдательной комиссии составляющую правозащитную — говорилось о том, что, к сожалению, часто туда входят бывшие сотрудники уголовно-исполнительной системы, и министр пришел к выводу о том, что эти люди туда входить в дальнейшем не должны. Дальше говорилось о том, что необходимо увеличить количество правозащитников в общественных советах при территориальных органах уголовно-исполнительной системы, предоставить возможность членам СПЧ посещать без разрешения места принудительного содержания, пересмотреть критерии постановки на профилактический учет и там, где эта ситуация похожа на иркутскую, где следствие просто откровенно занимается укрывательством преступлений, обеспечить расследование этих дел представителями центрального аппарата», — рассказал член СПЧ Андрей Бабушкин.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».