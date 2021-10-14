Медики рассказали, что происходит с организмом, когда человек ест свинину 4 14.10.2021, 9:14

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Названы плюсы и минусы этого продукта.

Свиное мясо содержит витамины и незаменимые аминокислоты, положительно влияющие на организм, но вместе с этим, продукт может и навредить здоровью.

О "плюсах" и "минусах" употребления свинины рассказал врач-диетолог Триста Бест, пишет u-news.com.ua.

Специалист отметил, что качественная свинина, правильно приготовленная, обладает рядом преимуществ. Например, мясо является хорошим источником белка, а это хорошо для тех, кто хочет нарастить мышечную массу. Также в составе свинины содержится много железа, цинка, селена, которые поддерживают организм в тонусе.

То есть, в умеренных количествах, правильно приготовленная свинина, может быть полезной. Но стоит также помнить, что этот вид мяса повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. А все из-за высокого содержания натрия, особенно в переработанной свинине (колбасах, ветчине, беконе и т. д). Также диетолог говорит, что можно заразиться паразитарной инфекцией, если свинина получилась недоваренной.

"Как и в случае с любым животным белком, существует риск заболеваний пищевого происхождения из-за перекрестного загрязнения или неправильной температуры приготовления", — говорит специалист. Напомним, мясо — довольно дорогой продукт, который нужно хранить при правильной температуре, иначе оно может быстро испортиться. Если у вас сломался холодильник или отключили электричество, тогда нужно воспользоваться лайфхаками, которые позволят сохранить его свежесть.

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