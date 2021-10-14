Наследство Каричей в Беларуси уже начали делить? 4 14.10.2021, 9:25

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фото: getty images

Дыма без огня не бывает.

Недавно СМИ и телеграм-каналы обратили внимание, что сербская пресса раскручивает тему бегства братьев Каричей из Беларуси.

Сегодня телеграм-канал «Ник и Майк» опубликовал информацию о их компании «Эмирейтс Блю Скай», которая управляла торговым центром Dana Mall.

Еще в марте 2021 года уставной фонд компании составлял 600 тысяч долларов.

Но санкции настолько не работают, что в октябре уставной фонд компании уменьшили 12 раз – до 125 тысяч рублей (50 тысяч долларов).

«Как мы и предполагали, дыма без огня не бывает. Наследство Каричей уже начали делить. Обычно такие телодвижения происходят, когда нужно сделать компанию с кучей долгов. Собрать все токсичные в одном месте - и слить. Это последнее умение хунты, которое она освоила в совершенстве. Отжать и раздербанить», — делится своими выводами телеграм-канал.

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