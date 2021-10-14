Эксперт: Лукашенко упустил последний шанс 14.10.2021, 9:34

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Александр Фридман

фото: Еврорадио

Время работает против режима в Беларуси.

Как изменится отношение к режиму Лукашенко при новом правительстве в Берлине?

На эти и другие вопросы в эфире «Белсата» ответил белорусски историк из Германии, преподаватель университета имени Генриха Гейне ( Дюссельдорф) и Саарландского университета (Саарбрюккен) Александр Фридман.

«В последние недели в Европе постепенно меняется дискурс относительно ситуации в Беларуси и будущего Александра Лукашенко.

Еще совсем недавно и в прессе, и в заявлениях европейских политиков доминировал вопрос, как можно остановить насилие и репрессии в Беларуси, а также миграционный кризис, который спровоцировал официальный Минск.

Теперь же к нему прибавился вопрос, что нужно сделать, дабы Лукашенко и его окружение понесли ответственность за все то, что произошло в и вокруг Беларуси за последний год и продолжает происходить.

Данная тенденция говорит о том, что свой шанс спокойно отойти от дел диктатор упустил. На беззаботную и тихую старость ему рассчитывать не приходится, а в покое его явно не оставят.

Время работает против Лукашенко», — заявил Александр Фридман.

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