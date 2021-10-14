В минской больнице скорой помощи загорелся блок подачи кислорода 2 14.10.2021, 10:07

3,722

ЧП произошло сегодня утром.

В минской больнице скорой помощи произошел пожар блока подачи кислорода, сообщает «Белсат».

Происшествие случилось сегодня в 4:58 утра, говорится в сводке Министерства по чрезвычайным ситуациям. Загорелся коммутационный блок подачи кислорода. Он находится в отдельном здании кислородной станции.

Подача кислорода в отделения больницы переведена на резервную систему. Сейчас система газоснабжения в больнице работает в штатном режиме.

Причина пожара пока не известна.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».