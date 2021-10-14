В минской больнице скорой помощи загорелся блок подачи кислорода

В минской больнице скорой помощи загорелся блок подачи кислорода2
- 14.10.2021, 10:07
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ЧП произошло сегодня утром.
В минской больнице скорой помощи произошел пожар блока подачи кислорода, сообщает «Белсат».
Происшествие случилось сегодня в 4:58 утра, говорится в сводке Министерства по чрезвычайным ситуациям. Загорелся коммутационный блок подачи кислорода. Он находится в отдельном здании кислородной станции.
Подача кислорода в отделения больницы переведена на резервную систему. Сейчас система газоснабжения в больнице работает в штатном режиме.
Причина пожара пока не известна.