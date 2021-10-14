В Беларуси за год закрылись 200 турфирм 14.10.2021, 10:28

1,256

Как еще пострадал туризм из-за закрытых на выезд границ?

В Беларуси резко уменьшились показатели туристического бизнеса, передает «Радыё Свабода» со ссылкой на Белстат. Проседание произошло почти по всем показателям. Например, турфирм стало меньше почти на 200 штук за год. Впрочем, агроусадеб стало больше — но число постояльцев в них все равно уменьшилось.

Белoрусы стали меньше ездить за границу

В 2020 году иностранные туристы совершили 3,5 миллиона поездок в Беларусь. В 2019 году таких поездок было 11,8 миллиона - почти втрое больше.

Сами беларусы за границу в 2020 году совершили 2,8 миллиона поездок, в 2019 году таких поездок было втрое больше.

Больше всего туристов в Беларусь приезжалo из России и Польши

Из России в Беларусь в 2020 году приехали 52,2 тысячи туристов. Это в 4 раза меньше, чем в 2019 году. На втором месте-Польша. Из этой страны Беларусь посетили 13,5 тыс. человек - в 4,5 раза меньше, чем в 2019 году.

Меньше туристов приезжали из Литвы - в 11 раз. Поток туристов в Беларусь из Китая уменьшился аж в 27 раз, это наивысший такой показатель. Меньше туристов стало приезжать из Украины - в 4,7 раза.

Меньше туристов стало приезжать почти из всех стран.

Куда белорусы ездили в пандемию

В пандемию белорусы ожидаемо посещали страны, границы которых были открыты. Больше всего - Египет: 115 тысяч человек. Турция - 62 тысячи, Украина - 12 тысяч.

Всего по сравнению с 2019 годом из страны выехало почти в четыре раза меньше туристов. Если в 2019 году путешествовал за рубеж почти миллион белорусов, то в 2020—м – 258.616 человек.

Минус 196 турфирм за год

Количество туристических организаций, работающих в Беларуси, уменьшилось за год на 196. В 2019 году таких организаций было 1.544, а в 2020-м – 1.348.

Уменьшился экспорт и импорт туристических услуг

Экспорт туристических услуг в денежном выражении уменьшился в 2,5 раза в год. В 2019 году он составил 901 миллион долларов, а в прошлом году — 354 миллиона.

Уменьшился и импорт туристических услуг. Если в 2019 году он составил 1,1 миллиарда долларов, то в 2020 — только 501,7 миллиона.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».