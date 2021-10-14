Президент Латвии заболел коронавирусом
- 14.10.2021, 10:35
Политик перенес встречу с президентом Эстонии.
Президент Латвии Эгил Левитс получил положительный результат экспресс-теста на коронавирус и поэтому перенес встречу с президентом Эстонии Аларом Карисом, сообщили в канцелярии Левитса, передает «Интерфакс».
13 октября латвийский лидер вернулся из рабочей поездки в Швецию, сдал экспресс-тест на COVID-19 и получил положительный результат. 14 октября он сдаст ПЦР-тест. Левитс лично связался с Карисом и попросил перенести саммит.
Президент Эстонии все же прибыл в четверг в Ригу с рабочим визитом. В этот день он встретится с председателем Сейма Инарой Мурниеце.
Левитс привился от COVID-19 в феврале 2021 года.