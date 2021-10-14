Что подарить на День матери? 14.10.2021, 10:21

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Беларусь отмечает этот праздник сегодня.

Помните, что праздник всех мам – уже сегодня? Blizko.by подготовил несколько хороших вариантов подарков вместе с ценами для тех, кто еще не купил подарок.

Букет любимых цветов

Кто бы что не говорил, цветы – почти всегда выигрышный вариант. Особенно если у вас нет других идей или большого количества времени на выбор подарка.

Единственное, что вам нужно узнать заранее – какие именно цветы любит мама. Дамы с лидерскими качествами неравнодушны к пышным розам или нарядным герберам, мамы-романтики нежно любят полевые цветы, творческие натуры не против съедобных букетов или экстравагантных вариантов с фруктами.

Если хотите по-настоящему удивить маму, подарите ей целую корзину цветов с красивой открыткой. И пусть она с удивлением догадывается (но в душе уже твердо знает, конечно) от кого эти чудесные цветы.

Сколько это стоит? Как правило, перед праздниками цены на цветы повышаются.

Букет роз обойдется в 50-100 рублей, в зависимости от количества и длины цветков, хризантемы – от 60 рублей, коробки с цветочными композициями – от 45-50 рублей.

Книга

Мамы со стажем помнят это выражение: «Книга – лучший подарок». Да, во времена тотального дефицита любители книг были рады почти любому томику, но сегодня такой фокус не пройдет. Потому не принимайте поспешных решений и не покупайте книгу из-за обложки или по принципу «ее все читают». Спросите у мамы, что бы она хотела прочесть в ближайшее время, какой книги не хватает в ее домашней библиотеке.

Возможно, она выберет классическую литературу вроде Тургенева или Толстого (к ним принято время от времени возвращаться), книги о женщинах с уклоном в научпоп, популярные романы или книги по психологии.

Выбор велик, это правда. При выборе на сайте или в книжном магазине сначала определитесь с категорией издания, не бойтесь пользоваться услугами консультанта. Обычно специалисты могут подсказать решения, которые бы не пришли вам в голову никогда.

Сколько это стоит? На распродажах книги в твердом переплете стоят от 8-10 рублей за том, популярные издания или книжные новинки обойдутся в 20-50 рублей.

Косметика

Ступая на этот путь, будьте очень осторожны: вы должны выбрать что-то, что понравится маме, не оскорбит ее вкус (не всем нравятся задорные коробочки с яркими надписями), будет максимально эффективным и не слишком дешевым.

Это даже не дилемма, а целое биквадратное уравнение с несколькими неизвестными. Перед посещением косметического магазина или перед заказом на сайте прямо спросите у мамы, какой продукт она бы хотела получить в подарок. Мы все любим сюрпризы, но не в вопросах ухода за собой.

Небольшая подсказка: большой популярностью пользуются антивозрастные сыворотки и продукты с активными компонентами (гиалуроновая кислота, AHA-кислоты), пилинги и различные маски для ухода за волосами и телом.

Сколько это стоит? От 5 рублей до бесконечности. Кстати, цена – далеко не определяющий фактор при выборе косметики. Обращайте внимание на действующие вещества в составе, бренд и отзывы других покупателей.

Теплые подарки для души

В эту категорию можно смело включить уютные пледы и подушки под спину, на которые так здорово опираться во время вечернего отдыха перед телевизором. Может быть, маме нужна новая кружка с веселым рисунком? Мы уже привыкли, что кружка – это банально, но при должной фантазии и индивидуальном подходе она может стать чем-то по-настоящему приятным.

Выберите кружку в вязаном чехле, с классной надписью или модель-хамелеон, цвет которой меняется в зависимости от температуры.

А вдруг ваша мама поклонница теплых «бабушких» носков или плюшевых халатов? Так подарите ей такое удовольствие, она скажет вам искреннее «спасибо».

Сколько это стоит? Плед обойдется в 20-60 рублей, примерно столько же стоят и халаты. Кружки-хамелеооны с милыми рисунками можно купить за 20-25 рублей.

Украшения

Еще один беспроигрышный вариант для любого праздника, включая День матери. Дарите броши в виде сердечка, классические длинные серьги или кольцо с ярким камушком – делайте то, на что хватает вашей фантазии и бюджета.

К празднику многие ювелирные магазины готовят акционные предложения – скидки до 50-70% на отдельные популярные позиции (кольца, броши), возможность купить украшения в рассрочку или сдать старые в зачет покупки новых.

Сколько это стоит? Пара серег из благородного металла обойдется в 100-500 рублей, браслеты – от 20-50 рублей, броши – от 50-70 рублей.

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