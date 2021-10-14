закрыть
14 октября 2021, четверг, 11:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лидчане помнят про Героев Беларуси

  • 14.10.2021, 10:42
Лидчане помнят про Героев Беларуси
Витольд Ашурок
Фото: «Белсат»

Патриоты посвящают им стихи.

Лидчане помнят про Героев Беларуси. Телеграм-канал «Нашая хваля» опубликовал стихотворение, посвященное Витольду Ашурку, которому вчера мог бы исполниться 51 год. Но лукашистские каратели замучили и убили его в застенках.

«У гэты дзень народзінаў,

Шчыра віншуем Вітольда!

Прымі ўзнагародзіны -

Чалавекам звацца годна.

Ты - наш сімвал сумленнасці,

Шчырага сэрца, змагарства,

Добрай усмешкі, прыстойнасці,

Гонар нашага грамадства.

Жыве Беларусь, Жыве Вітольд!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип