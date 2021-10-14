Лидчане помнят про Героев Беларуси 14.10.2021, 10:42

Витольд Ашурок

Фото: «Белсат»

Патриоты посвящают им стихи.

Лидчане помнят про Героев Беларуси. Телеграм-канал «Нашая хваля» опубликовал стихотворение, посвященное Витольду Ашурку, которому вчера мог бы исполниться 51 год. Но лукашистские каратели замучили и убили его в застенках.

«У гэты дзень народзінаў,

Шчыра віншуем Вітольда!

Прымі ўзнагародзіны -

Чалавекам звацца годна.

Ты - наш сімвал сумленнасці,

Шчырага сэрца, змагарства,

Добрай усмешкі, прыстойнасці,

Гонар нашага грамадства.

Жыве Беларусь, Жыве Вітольд!»

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