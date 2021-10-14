Лидчане помнят про Героев Беларуси
- 14.10.2021, 10:42
Патриоты посвящают им стихи.
Лидчане помнят про Героев Беларуси. Телеграм-канал «Нашая хваля» опубликовал стихотворение, посвященное Витольду Ашурку, которому вчера мог бы исполниться 51 год. Но лукашистские каратели замучили и убили его в застенках.
«У гэты дзень народзінаў,
Шчыра віншуем Вітольда!
Прымі ўзнагародзіны -
Чалавекам звацца годна.
Ты - наш сімвал сумленнасці,
Шчырага сэрца, змагарства,
Добрай усмешкі, прыстойнасці,
Гонар нашага грамадства.
Жыве Беларусь, Жыве Вітольд!»