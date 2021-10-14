«Навального никто не травил... но виновата Певчих!»: семь фейков Путина 14.10.2021, 10:49

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Фото: ТАСС

Нелепые ответы из Кремля на вопросы ОЗХО.

В российском представительстве Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) представили ответ на вопросы организации, касающиеся отравления Алексея Навального «Новичком» (полный текст — ниже). Собственно ответов в тексте нет, российские власти по сути решили ответить вопросами на вопросы, сопроводив их изрядным количеством дезинформации.

The Insider выбрал семь наиболее ярких фейков в этом заявлении.

О том, как Россия спасала Навальному жизнь и дала улететь в Германию

При этом цинично и сознательно замалчивается, что именно в Российской Федерации было сделано все возможное, чтобы спасти жизнь А. Навальному, а также в соответствии с желанием супруги блогера беспрепятственно и оперативно доставить его в ФРГ.

То, что среди врачей в Омске были люди, искренне пытавшиеся спасти ему жизнь, признавал и сам Навальный. Но оказать по-настоящему квалифицированную помощь оппозиционеру можно было лишь поставив ему верный диагноз, однако врачам запретили диагностировать отравление, а главврач омской больницы Мураховский прямо утверждал, что никакого отравления не было, после чего вскоре стал главой местного минздрава. Как утверждают источники The Insider, врачам в Омске было прямо сказано: с диагнозом «отравление» Навального в Германию не отпустят, поэтому им пришлось придумывать на ходу любой наименее абсурдный диагноз, просто чтобы пациенту дали возможность выбраться из Омска.

Но и это не все, Навального отпустили далеко не сразу, реанимационный самолет на сутки застрял в Омске, хотя ни родственникам, ни немецким врачам не могли объяснить причину задержки. Причину удалось выяснить The Insider и Bellingcat уже позже: в это время в город прилетел Василий Калашников, служащий в НИИ-2 ФСБ, как и отравители Навального (о том, что Калашников был членом их группы, упоминал и отравитель Константин Кудрявцев в своем легендарном разговоре с Навальным). Василий Калашников является экспертом в области газовой хроматографии/масс-спектрометрии, это современный метод обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Калашников публиковал статьи по этой теме, подписываясь как сотрудник НИИ-2 ФСБ. Из телефонных записей Макшакова видно, что он звонил Калашникову утром 20 августа, вскоре после того, как Навальный впал в кому и его самолет приземлился в Омске, и снова 21 августа, всего за несколько минут до внезапной отмены запрета на вылет в Германию на лечение. Можно предположить, что именно Калашников принял решение о том, что Навального уже можно перевозить в Берлин, так как определить «Новичок» по анализу крови уже не удастся (о том, что следы «Новичка» остались еще и на вывезенной в Германию бутылке, в ФСБ, очевидно, не знали, равно как и о том, что «Новичок» все равно остается в организме в связанном виде и более изощренные методы анализа позволяют это обнаружить).

О том, как Россия передала немцам все данные о лечении Навального

Российская Федерация изначально заняла максимально транспарентную позицию. После выдачи разрешения на отправку в Германию находящегося под следствием блогера российские врачи передали немецким коллегам все собранные ими данные.

На самом деле российские врачи при выписке в Омске, вопреки всем установленным процедурам, не дали немецким коллегам практически никакой информации о состоянии пациента и о том, как именно его лечили. Это стало весьма серьезной проблемой для «Шаритэ». И только 2 ноября юристы ФБК Иван Жданов и Вячеслав Гимади, внезапно приехав в омскую больницу и сказав в архиве, что у них есть разрешение от главврача, смогли заполучить все медицинские документы. Когда же власти узнали, что документы не удалось сохранить в секрете, они внезапно «раздобрели» и согласились выдать их семье Навального уже официально. Вот только, как выяснилось, выдали не полностью — в официально выданных документах отсутствовал биохимический анализ крови Навального из НИИ Склифосовского, в котором как раз и было зафиксировано критическое снижение уровня холинэстеразы.

О том, как в ОЗХО не засняли отбор биопроб

Ожидаются также предметные ответы на запросы в адрес властей ФРГ и Технического секретариата ОЗХО по поводу видеоматериалов, которые должны были быть отсняты специалистами ОЗХО сначала при отборе биопроб у А. Навального в берлинской клинике «Шаритэ».

В действительности ОЗХО должна снимать биопробы, только когда сама организация производит проверку, но в случае с Навальным ОЗХО лишь оказывала техническое содействие Германии по запросу этой страны, это совершенно другая процедура и никакой видеофиксации она не подразумевает, не говоря уже и о том, чтобы передавать эти данные третьим странам.

О том, как немецкие власти уклоняются от сотрудничества с российскими

Правительство ФРГ также начало уклоняться от сотрудничества в установлении истины и всех обстоятельств произошедшего с А. Навальным и, в частности, от взаимодействия по линии правоохранительных органов и в рамках статьи IХ Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО).

Когда в Кремле жалуются на то, что немцы не осуществляют сотрудничество с российскими правоохранительными органами, там как будто забывают, что сами же российские правоохранители уже отчитались, что никакого преступления они не обнаружили, а разного рода доктора мураховские в эфире госканалов отчитывались о том, что Навальный просто отравился самогоном или не травился ничем вообще. Никакого уголовного дела, вопреки требованию оппозиционера, возбуждено не было (если не считать дела против самого Навального).

Более того, именно гробовое молчание российских правоохранительных органов стало одним из дополнительных подтверждений причастности ФСБ к покушению на убийство: не были показаны записи видеокамер из томского отеля, где отравители из НИИ-2 ФСБ наносили «Новичок» на нижнее белье (хотя известно, что эти записи с камер изымались), не были допрошены сотрудники Второй службы ФСБ и НИИ-2 ФСБ, преследовавшие Навального в его поездках (включая последнюю поездку в Новосибирск и Томск) и т. д.

О том, как ОЗХО скрывала сотрудничество с ФРГ

Почему от России «до последнего» скрывали сам факт скорее демонстративного, а не объективно востребованного оказания ФРГ содействия 4-6 сентября 2020 года по линии ОЗХО? (Ответ ожидается от ФРГ и Технического секретариата ОЗХО).

В Кремле так и не определились, был ли факт оказания помощи Германии со стороны ОЗХО «до последнего скрытым» или «скрываемым до последнего». Так или иначе, от России ничего не скрывали. Действительно, Москва в эти числа направила запрос в ОЗХО о том, планируется ли по запросу Германии проводить анализ крови Навального, и был получен отрицательный ответ, потому что на тот момент Германия лишь попросила ОЗХО взять и сохранить семпл крови Навального. Просьба о проведении тестирования крови поступила позже, 11 сентября, и на момент запроса из Москвы в ОЗХО об этом просто не могли знать.

О том, как в ФРГ игнорируют запросы собственных парламентариев

Правительство ФРГ упорно уклоняется также и от предметного диалога со своими собственными парламентариями, которые уже трижды — в октябре и декабре 2020 года и августе 2021 года — направляли в его адрес запросы по ситуации вокруг А. Навального.

На самом деле речь идет о совершенно абсурдном запросе нескольких депутатов от националистической и связанной с Кремлем партии AFD, которые интересовались у немецких следователей, например, такими вопросами как помогает ли Навальному Bellingcat (на что получили разумный ответ о том, что вопрос этот направлен не по адресу).

О том, как шпионка Певчих нанесла «Новичок» на бутылку

Столь тщательно скрывается роль во всей этой истории сопровождавшей А. Навального в Берлин новоиспеченной подданной Великобритании и, судя по различным сведениям, имеющей тесные связи с британским разведсообществом госпожи М. Певчих?

Почему на приобретенной ею в зоне вылета аэропорта бутылке с водой впоследствии были обнаружены следы каких-то химикатов? Отчего эта бутылка не была передана российским правоохранительным органам как вещественное доказательство? По каким причинам российским правоохранительным органам не предоставляется возможность опросить саму госпожу М. Певчих?

После того как команда Навального, оставшаяся в Томске, узнала, что он впал в кому, они (подозревая отравление) поднялись в его номер и в присутствии администратора забрали три бутылки, упаковали, доставили в Омск, а потом вместе с другим багажом Навального отправили в Германию, где были переданы докторам в больнице. Позже было установлено, что вода в бутылках была совершенно нормальная, зато на внешней стороне бутылки (на том месте, где за нее обычно берутся, чтобы отпить) найдены следы точно такого же вещества, как в крови Навального — «Новичка» (судя по всему, Навальный дотронулся до отравленной вещи и потом этой же самой рукой взял бутылку).

Кремль в свое оправдание стал развивать теорию о том, что яд был найден на бутылке, которую Певчих купила в аэропорту для себя. Все бы хорошо, но в Кремле не знали о том, что немцы нашли следы вещества не на одной, а на двух бутылках, поэтому вся конспирология со «шпионкой Певчих» (чьи тесные связи с разведсообществом пропаганда не удосужилась подтвердить ни единой ссылкой) стала выглядеть еще более нелепой.

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