Поможет ли водителям сэкономить постоянна езда «на лампочке»? 2 14.10.2021, 11:03

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Рекомендации белорусским автомобилистам.

Казалось бы, вопросы банальные, но даже не все опытные автомобилисты знают на них ответы, не говоря уже о новичках. Стало быть, тема актуальная, пишет журналист abw.by Иван Кришкевич.

Резерв – это сколько?

Лампочка загорелась – сколько литров в баке и насколько этого хватит? Все зависит от марки и модели автомобиля, но в среднем это порядка 5-8 л, на которых автомобиль может дотянуть до заправки около 50-80 км.

Вот, например, что пишут в руководстве по эксплуатации производители.

Renault Duster: "Если он загорается оранжевым цветом во время движения и сопровождается звуковым сигналом, при первой же возможности заправьте топливный бак. Оставшегося топлива хватит не более чем на 50 км".

Peugeot 308: "С момента первого загорания сигнала в баке остается меньше 6 литров топлива".

Все весьма приблизительно, потому что, во-первых, далеко не все производители указывают резервный запас, во-вторых, даже при наличии конкретной цифры доступный километраж будет привязан к расходу топлива, а тот зависит от модификации и условий движения. Возьмем, например, Hyundai Creta. Версия с мотором 1.6, МКПП и передним приводом имеет заявленный расход 6,8 л, версия 2.0 с АКПП и AWD – уже 7,7 л. При условном запасе 5 литров в первом случае получим порядка 73,5 км, во втором – 65 км.

Кстати, в современных моделях помимо собственно указателя и контрольной лампы обычно еще и бортовой компьютер показывает запас хода. В одних авто при загорании сигнала и счетчик резко обнуляется, хотя еще недавно обещал 80-90 км пути, в других он продолжает обратный отсчет. Но в любом случае надо понимать: когда дело дошло до резерва, километров 30-40 у вас в запасе есть, а дальше как повезет.

Дотянуть до заправки

В городе или рядом с ним проблемы вряд ли возникнут: обычно до ближайшей АЗС считаные километры. На трассе – совсем другое дело. Так что при загорании контрольной лампы может родиться такой квест: запас хода примерно 50 км, а до заправки – 70. Как дотянуть?

Вот базовые правила:

- держим скорость 80-85 км/ч (говорим про трассу и подразумеваем легковой автомобиль), используем высшие передачи и не раскручиваем двигатель выше 2000-2200 об/мин при равномерном движении;

избегаем лишних разгонов-торможений, стараемся держать постоянную скорость;

- в городских условиях при каждой возможности отпускаем педаль "газа", оставаясь на выбранной передаче, чтобы обеспечивать торможение двигателем (применимо для механических и роботизированных коробок);

выключаем мощные потребители энергии (кондиционер).

Чем раньше "включите" экономичный режим, тем выше шансы дотянуть до заправки, особенно если до этого стиль езды был, мягко говоря, иным. Сложнее, если вы и до того придерживались описанных выше правил. Улучшить экономичность получится только более решительными действиями: работой с давлением шин, применением слипстрима за идущим впереди транспортом и ездой накатом, но это уже из разряда "экстрима".

После "голодания"

Топливо закончилось – двигатель заглох. Чем это чревато для техники? При разовом "голодании" риск серьезных последствий невелик, но и приятного для топливной системы мало, особенно это касается дизельных версий, где есть вероятность завоздушивания.

Кроме того, даже после заправки первый запуск может быть затруднен. Здесь снова обратимся к руководствам по эксплуатации.

Вот что прописано у Renault: "Подкачивающий насос (модификации с дизельным двигателем). В случае полной выработки топлива (чего следует избегать) перед пуском двигателя необходимо снова заполнить топливный контур. Примечание: ручной топливоподкачивающий насос находится с правой стороны моторного отсека. С помощью ручного топливоподкачивающего насоса 5 прокачивайте контур до тех пор, пока топливо не потечет в трубку 4. Если двигатель не запускается после нескольких попыток, следует обратиться на сервисную станцию официального дилера компании-производителя".

А вот что написано в РЭ Peugeot: "Если топливо в баке закончилось (на дизельной модификации).

Двигатели, кроме BlueHDi. Залейте в топливный бак не менее 5 литров дизельного топлива. Откройте капот. При необходимости снимите кожух, чтобы открыть доступ к насосу для подкачивания топлива. Сделайте несколько качков рычагом подкачивающего насоса вплоть до появления ощутимого сопротивления (первое нажатие на рычаг может быть жестким). Включите стартер, запустите двигатель (если двигатель не запустится с первой попытки, подождите около 15 секунд и повторите). После нескольких безуспешных попыток вновь подкачайте топливо насосом и запустите двигатель. Установите на место защитный кожух и закрепите его.

Двигатель BlueHDi. Залейте в топливный бак не менее 5 литров дизельного топлива. Включите зажигание (без пуска двигателя). Выждите около 6 секунд и выключите зажигание. Проделайте это 10 раз. Включите стартер и запустите двигатель".

Для других марок могут быть иные предписания. В общем, изучайте матчасть.

Чем чревата постоянная езда "на лампочке"

Выше мы рассмотрели ситуацию, когда было выработано практически все топливо. Но когда лампочка только загорается, запас же еще есть – значит, можно еще километров 20 смело проехать? Да, есть люди, которые постоянно ездят с практически пустым баком. И есть распространенное мнение, что это вредно.

Аргументы следующие. Топливный насос независимо от типа охлаждается топливом в нем, а погружного типа – еще и топливом вокруг него. Соответственно без жидкости насос греется, работа "на сухую" быстро выводит его из строя. Независимо от размещения насоса забор топлива производится из нижней части топливного бака, а чем меньше топлива, тем больше риск завоздушивания системы, а также тем больше концентрация загрязнений, накапливающихся со временем в баке, тем больше нагрузка на фильтрующие элементы и сокращение их ресурса. Работа двигателя с перебоями может привести к повреждению катализатора.

Даже в теории на эти аргументы имеются контраргументы. Не все электрические насосы – погружного типа, но даже погружные, как правило, находятся в модуле (в пластиковом стакане), внешнее охлаждение топливом там весьма условно. "На сухую" насос в принципе долго не будет работать: если топлива нет, двигатель просто заглохнет, насос также остановится. Риск завоздушивания или повышенной концентрации грязи при малом уровне топлива? Этому противостоят конструктивные особенности бака и модуля насоса (противоотливные стенки, фильтрующие элементы). А если в баке много загрязнений, это уже проблема независимо от количества топлива.

Что касается практики, то однозначной статистики по этому поводу нет, и в целом опрошенные специалисты, в том числе практикующие механики, не имеют однозначной позиции на этот счет. Да, постоянная езда с малым уровнем топлива "здоровья" насосу не прибавит, но и множества случаев, подтверждающих такую зависимость, никто представить не смог. В целом все сходятся во мнении о том, что разовые поездки "на лампочке" (но не допуская полной выработки топлива) насос из строя не выведут. Однако в систему это превращать не стоит: чем больше таких поездок, тем выше вероятность того, что топливо в какой-то поездке закончится совсем, а работа насоса "на сухую" однозначно вредна.

Любите играть в рулетку?

Понятно, что реальный запас хода для вашего автомобиля и для типичных условий (город, трасса) можно определить экспериментальным путем: захватываете с собой канистру с топливом и засекаете километраж с момента загорания контрольной лампы до начала подергивания автомобиля. Вопрос только один: зачем? Наверное, у каждого водителя со стажем бывали истории, когда по стечению обстоятельств приходилось дотягивать до заправки "на парах", но на то они и истории, то есть исключения из правил. Зачем доводить до "экстрима", тем более на постоянной основе?

Реальный расход топлива может отличаться от заявленного, ближайшая АЗС на вашем пути может не работать, наконец, датчик уровня топлива на машине может привирать. В общем, факторов риска вполне достаточно для того, чтобы выкинуть с вами дурную шутку. Причем по закону Мерфи – в самый неподходящий момент.

Так что вот вам банальный совет: приближается стрелка указателя топлива к минимальному значению – заправляйтесь, желательно сразу до полного бака. Постоянные доливания по 5 литров никакой экономии не дают, даже наоборот: придется и на следующей неделе заезжать на АЗС, тратить на это лишнее время, километры (а значит, и топливо) и заправляться на одну копейку дороже.

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