Сон в красном черепе 4 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

14.10.2021, 11:10

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Фото: Коммерсант

Для чего всплыл Сурков, и почему это хорошо.

Отставной кремлевский идеолог Владислав Сурков разразился очередной статьей в "Актуальных комментариях", пытаясь разглядеть будущее России.

Пытаясь привлечь внимание читателя к своему тексту, Сурков, как водится, начинает с осторожного эпатажа:

"Стрессированные личности и расстроенные нации охотнее предаются воспоминаниям, нежели мечтам", — пишет он. "Им спокойнее среди теней славных предков. Шумная компания незнакомых и непредсказуемых потомков пугает их. Так, история получает превосходство над футурологией".

В действительности, Сурков, говоря о "тенях славных предках" грубо льстит. Все обстоит куда более жестко: разглядывание будущего России сродни многолетнему разглядыванию абсолютно черной кошки в совершенно темной комнате. Представьте: несколько поколений наблюдателей, тома научных трудов о повадках этого животного, о ее прошлом, настоящем, и о месте в общей родословной кошачьих. Уникальная научная традиция, передающая опыт из поколения в поколение. Научные степени и Сталинские премии, переименованные было врагами в Государственные, но вот-вот переименуемые обратно. Фильмы и книги, для детей, для юношества, для зрелого возраста, для руководящих работников, под грифом секретности, от ДСП и выше, и для маразмирующих ветеранов. Величественные памятники и улицы в ее честь. Но при этом никакой кошки в комнате нет, и никогда не было. В ней была и есть только тьма, но это тьма становится все более черной, и в этом уже есть повод для гордости.

От выдуманного прошлого к выдуманному будущему

Отсутствие собственного проекта будущего – характерная черта России во все времена. Но в наши дни распад России подошел к черте, за которой даже заимствование чужих проектов, хоть сколь-нибудь благопристойных, уже не представляется возможным. Качество населения стало настолько низким, что Россия уже не способна воспроизвести не только западный или китайский, но даже северокорейский проект.

Между тем, видение хотя бы иллюзии будущего, пригодной для предложения на внутреннем пропагандистском рынке, остается в России чрезвычайно востребованным товаром. Более того, спрос на проект такого будущего, несбыточного, но величественного, непрерывно растет.

Разумеется, такое идеальное будущее России не имеет с ее реальным будущим ничего общего. Реальное российское будущее уже вполне очевидно и безальтернативно. Последняя волна эмиграции населения, хотя бы отчасти поддающегося перевоспитанию по стандартам обществ, у которых будущее все-таки есть, завершена и идет на спад. Оставшийся в России сухой осадок будет вымирать, замещаясь мигрантами из третьего мира. Территория России по факту уже поделена между корпорациями, специализирующимися на добыче сырья, и "российское государство" все в большей степени становится лишним звеном и пережитком прошлого. По сути, срок его жизни ограничен жизнью выходцев из КПСС и ВЛКСМ, которые сейчас стоят во главе России. Новое поколение, уже нисколько не таясь, войдет в состав управляющих структур этих корпораций, либо будет вытеснено в маргин, в том числе и криминальный. Оба этих процесса, интеграции и маргинализации российских элит, идут на наших глазах.

Но пока старое поколение выходцев из СССР будет оставаться у власти — а это продлится еще 10-15 лет — фантастические проекты российского будущего будут востребованы, и, что немаловажно, оплачены. Расцвет в России жанра "попаданческой" фантастики иллюстрирует это как нельзя более явно.

Однако "попаданцы" удовлетворяют только нижний сегмент спроса, питая мечты миллионов несостоявшихся Диванов Грозных. Нишу VIP-спроса такого рода занимают "государственники", предлагающие, притом уже на полном серьезе, химерические проекты государственного строительства. В случае удачи автор такого проекта – если, конечно, он входит в список российской номенклатуры — может рассчитывать на соучастие в распиле средств, выделенных на него. Одним из особенно удачливых авторов в этой нише стал Дмитрий Рогозин, уже не первое десятилетие успешно сбывающий Кремлю фантазии об освоении Россией космоса.

Было бы странно, если бы на фоне рогозинского успеха не предпринимались и другие попытки продать Главному Читателю из Кремля проекты того же рода. Но на их рынке царит страшный идейный голод.

Большинство предлагаемых химер сводится к фантазиям об "объединении славянских народов", перелицовывающих идею СССР на открыто-нацистский лад; реже говорится о лавировании России между США и Китаем на глобальном уровне, и, наконец, еще реже — об экономическом союзе на развалинах СССР, в котором Россия доминировала бы, опираясь на мандат Запада и марионеточные ("прагматичные") режимы в бывших советских республиках. Последнее, к слову, с учетом оппортунизма Запада, могло бы быть реализовано, если бы только Россия сама не распадалась на куски, как гнилой мешок.

Все три перечисленных направления уже изрядно истоптаны и заезжены. На таком скучном фоне даже "сибирские города" Шойгу, а следом за ними — статья его советника, Андрея Ильницкого, вышедшая в "Парламентской газете", и развивающая идеи шефа до пятилетнего плана тотальной милитаризации страны и полного закрытия ее от мира, выглядят прорывно.

И вот, очередную попытку войти в незаполненную нишу спроса предпринял опальный идеолог Кремля.

Замечательная эволюция химер

Надо отдать должное Суркову – в развитии своих идей он последователен настолько, насколько оружейник Калашников был последователен в усовершенствовании своего автомата, бесчестно скопированного у талантливого советского конструктора германским нацистом Гуго Шмайсером.

В позапрошлой своей статье, про "долгое государство Путина", Сурков развивал мысль о преимуществах общества, функционирующего не по законам, как это принято на Западе, а по понятиям, как это свойственно криминальным группировкам. В прошлом интервью – жаловался на то, что выдвинутая им Российская Национально-Криминальная Идея (РНКИ) - расширенный до новой Конституции РФ вариант воровского кодекса, включающий в себя Кодекс строителя коммунизма для лохов и ленинские положения об основах партийного строительства для воров — не была должным образом оценена в Кремле.

И, наконец, в свежей статье "Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года" Сурков попытался взять реванш за неудачи, устранив, по возможности, раздражающие потенциального покупателя моменты и нарисовав приятные ему перспективы.

Надо сказать, что попытка Суркова вернуться из состояния Вдалислава на ближнюю кремлевскую орбиту, страдает большим недостатком, снижающим шансы на ее успех. Очередной текст, по обыкновению, написан Сурковым слишком туманно и заумно, совершенно не так, как следует писать концепции для конкретных пацанов, вроде пелевинского Вовчика-Ницшеанца или кремлевского Вовчика-Галерного. Но смысл текста, освобожденный от шелухи, предельно прост и сводится к тому, что в течение ближайших ста лет – тут, Сурков, конечно, широко размахнулся, но на то у него были свои причины, — мир деперсонализуется, личность нивелируется, утратив всякое значение, и мы перейдем в сферу чистых политтехнологий, манипулирующих большими массами при помощи кодов и алгоритмов, работающих на досознательном уровне. Тот, кто владеет наилучшими технологиями такого рода, и будет править миром.

Особых новаций тут не видно. Сюжет изрядно избит и был чуть более, чем полностью, проработан в первой "Матрице" еще 22 года назад. Но, по сравнению с проектами геополитических завоеваний и строительством сибирских городов, он, на первый взгляд, соблазнительно прост: Россия должна уйти в виртуальное пространство и оттуда вести борьбу за власть над миром, сражаясь алгоритмом против алгоритма, "развернувшись дружественным интерфейсом к народным массам, а распахнутым бэкдором — к спецслужбам".

"Безлюдная демократия станет высшей и финальной формой человеческой государственности в преддверии эры машин. На ее платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования — карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика", — резюмирует Сурков, пускаясь в рассуждения о преимуществах "умело комбинируемых технологий e-war и e-commerce" по сравнению "с традиционными сверхдержавами".

Трудно сказать, удастся ли Суркову продать Кремлю свою идею (на самом деле — нет, это тоже плохая перепевка, на сей раз — обрывки из "Лавины" Нила Стивенсона и забытого юмористического рассказа Ричарда Форсайта "Куклы из Кремниевой долины", единственного его произведения, опубликованного в СССР). Но хочется верить, что у него получится. Дальнейший отрыв России от реальности и еще один канал Роспила, истощающий ее ресурсы — притом, канал, явно долгоиграющий, которого хватит и на столетие, пойдут Украине только на пользу. Главное тут, чтобы не подвел Китай, исправно поставляя через Али-Экспресс необходимое для господства над миром оборудование. И тогда в России, наконец, наступит прекрасное виртуальное будущее, в котором виртуально сбудутся все мечты россиян. Впрочем, в дальнейшем и они виртуализуются — и все будет прекрасно, а потом тихо закончится, когда Государственную Вилку России выдернут, наконец, из Глобальной Розетки. С какой стороны ни посмотри – это в тысячу раз лучше инфернальных городов Шойгу, похожих на филиал буддистского Ада.

Пожелаем же Суркову удачи. Это, несомненно, лучший проект будущего России, который мы когда-либо видели.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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