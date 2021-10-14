Полковник-ябатька Кривоносов начал раздавать странные медали 14.10.2021, 11:51

1,246

Андрей Кривоносов

Статус этих «наград» неясен.

На аукционах Беларуси и России появились странные белорусские медали «За самоотверженную борьбу с пандемией COVID-19». Статус этих медалей неясный: нигде не сообщалось об учреждении такой правительственной награды, сообщает The Village Беларусь.

Точнее, текст на медалях отбит по-беларуски: «За самаадданую барацьбу з пандэміяй COVID-19». На лицевой стороне изображен врач в защитном костюме, маске и перчатках (а также со стетоскопом), вокруг него — схематическое изображение коронавируса.

На обратной стороне выбито «Беларускім медыкам ад удзячнага народа».

К медали есть удостоверение с титулом «Республика Беларусь» и бланком, куда надо вписать имя награжденного. В графе даты проставлен год: 2021.

На белорусских онлайн-аукционах ставки на медаль стартуют с 25 рублей. Можно купить и без аукциона: например, на сайте онлайн-магазина, торгующего армейской одеждой и атрибутикой, медаль продается по 30 рублей. На российских аукционах хотят 1.000 российских рублей, уточняя, что лот находится в Беларуси.

В открытых источниках журналистам не удалось найти упоминания об официальном учреждении такой награды. В начале этого года сообщалось, что Белорусский профсоюз работников здравоохранения создал нагрудный знак отличия «За труд во имя жизни» — но его дизайн совсем иной.

Любопытно, что в июле этого года в Речице (Гомельская область) прошло торжественное собрание, посвящённое Дню медицинских работников. И там медалью «За самаадданую барацьбу з пандэміяй COVID-19» и орденом «За заслуги в медицине» наградили некоторых медработников. На фотографиях нельзя рассмотреть, как именно выглядят награды, но это, пожалуй, единственное упоминание названия медали в беларуских СМИ. Примечательно, что вручал ее военный комиссар Гомельской области полковник Андрей Кривоносов — тот самый, который прославился «зарядом бодрости и решительности» от Лукашенко.

В России немало компаний выпускают подобные медали — например, челябинское торгово-производственное предприятие «Челзнак». На сайтах магазинов, торгующих наградами, можно отыскать немало медалей и орденов «За борьбу с коронавирусом» разного дизайна. Но дизайна, аналогичного белорусской медали, отыскать не удалось.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».