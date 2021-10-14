В Праге теперь можно бесплатно кататься на городских велосипедах 1 14.10.2021, 11:55

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Бесплатной поездкой можно воспользоваться 4 раза в день.

В столице Чехии теперь можно бесплатно взять велосипед городского шерингового проката. Бесплатной поездкой можно воспользоваться 4 раза в день, но длительность поездки не должна превышать 15 минут. Чтобы взять велосипед, нужно иметь действующий городской проездной, пишет «Евро пульс».

Мэрия Праги предложила велосипеды в качестве нового вида общественного транспорта, чтобы побудить горожан реже пользоваться личными автомобилями.

Автомобили – самое неэкологичное транспортное средство. Они «ответственны» за 72% транспортных выбросов парниковых газов в Европе.

В Европе придумывают различные способы побудить людей меньше пользоваться личными авто. Например, в Германии водительские права меняют на годовой проездной билет на автобус, а в австрийском Инсбурке полностью уберут парковки.

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