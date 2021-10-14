Видеохит: Енот с пакетом еды продемонстрировал необычайную ловкость 2 14.10.2021, 11:58

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Животное впечатлило двух жительниц Нью-Йорка.

Две жительницы Нью-Йорка (США), идущие вечером по улице, заметили какого-то зверька, с трудом волокущего пакет с едой, пишет 120.su.

Поначалу они приняли животное за крысу, но приблизившись, поняли, что имеют дело с енотом. Осталось неизвестным, где именно зверёк раздобыл себе обед, но он явно не купил его в ресторане, так что скорей всего речь идёт об элементарном воровстве.

Мудрое животное правильно рассудило, что ему вряд ли удастся спокойно покушать, если оно расположится на тротуаре, так что енот полез вверх по строительным лесам вместе со своей громоздкой ношей.

Хотя в какой-то момент свидетельницам этой курьёзной сценки показалось, что енот вот-вот выронит пакет, он сумел проявить потрясающую ловкость и через несколько секунд скрылся на лесах, так что остаётся только пожелать ему приятного аппетита.

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