Путин показал Лукашенко «фигу в кармане» 3 14.10.2021, 12:03

11,626

Вместо визита в Минск глава РФ принимает участие в работе Валдайского форума.

Путин не прилетел на важные для Лукашенко мероприятия в Минск якобы из-за коронавируса, но лично примет участие в работе дискуссионного клуба «Валдай».

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ria.ru.

«Валдайский форум - мы будем работать, это будет в очном формате», - сказал журналистам Песков.

Недавно стало известно, что президент России не приехал в Минск на саммиты СНГ и ЕАЭС 14 и 15 октября. Путин будет участвовать в них в формате видеоконференции.

При этом его визит широко анонсировался в СМИ по итогам переговоров с Лукашенко 9 сентября в Москве.

Среди возможных причин неприезда называют коронавирус, а также ситуацию с закрытием «Комсомольской правды в Беларуси».

Примечательно, что сегодня было объявлено очное участие Путина в заседании Валдайского дискуссионного клуба, которое состоится на следующей неделе.

Глава России не был в Беларуси с 2019 года. Лукашенко после выборов уже 6 раз летал к Путину.

Политолог Андрей Суздальцев назвал отмену визитов Владимира Путина в Минск «катастрофой для Лукашенко».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».