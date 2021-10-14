Легендарная телеведущая Опра Уинфри посоветовала американцам прочесть роман белорусского писателя 1 14.10.2021, 12:18

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Саша Филипенко

Уинфри назвала книгу «трогательной медитацией».

Легендарная американская телеведущая Опра Уинфри посоветовала прочесть роман «Красный крест» белорусского писателя Саши Филипенко. Информация об этом появилась на ее сайте.

Уинфри регулярно публикует список книг, которые рекомендует для чтения. В новую подборку из 21 книги она включила и роман Филипенко.

«В Минске между Татьяной, страдающей болезнью Альцгеймера, и ее молодым соседом Сашей, вдовцом с маленькой дочерью, возникает неожиданная дружба. Они делятся своими историями, рассказывая о взлетах и падениях советской сверхдержавы, от сталинских чисток до краха Берлинской стены и не только. Но на карту поставлено нечто большее, чем политика, поскольку Саша, слушая историю Татьяны, слышит отголоски собственной боли», — пишет Уинфри, называя книгу «трогательной медитацией».

Саша Филипенко родился в 1984 году в Минске. В студенческие годы уехал в Россию. Работал на «Первом канале» и телеканале «Дождь».

Пишет на русском языке. Автор романов «Бывший сын», «Замыслы», «Травля», «Красный крест» и «Возвращение в Острог», отмеченных литературными премиями и переведенными на различные языки мира. В частности, роман «Красный крест» был переведен на английский.

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