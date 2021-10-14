«Белые халаты»: В Минске врачам запретили выписывать пациентам направления на COVID-тесты 23 14.10.2021, 12:28

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Медперсонал 20-й детской поликлиники возмущен и в шоке.

Стало известно, что в Минске (возможно, и в других городах) врачам официальными приказами запрещают выписывать пациентам направления на мазки на COVID, сообщает телеграм-канал «Белые халаты».

В частности с сегодняшнего дня в 20-й детской поликлинике, по приказу начмеда Шумейко Л.В. мазки делают только пациентам с подтвержденной пневмонией. Весь медперсонал возмущен и в шоке.

Сейчас более не возможно сделать ПЦР-тест контактным по COVID c симптомами болезни, не показаны больше тесты для пациентов с аносмией или дисгевзией — частыми симптомами ковид-инфекции. Только подтвержденные пневмонии получают тест, что ограничивает тестирование, исключая опасных в эпидемиологическом плане легко болеющих.

Начмед Шумейко известна своей исключительной лояльностью к действующей власти. Ковидные потери в ее близком окружении никак не повлияли на ее рвение в угоду требованиям вышестоящих начальников корректировать ковидную статистику.

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