Не сослали, а отрядили 6 Сергей Ильченко, «Деловая столица»

14.10.2021, 12:42

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Наталья Поклонская

Фото: Коммерсант

За что Поклонская получила «повышение»?

Назначение беглой из Украины прокурорши, бывшей депутатши ГД РФ Натальи Поклонской послом в маленькое островное государство у берегов Африки, вызвало иронические усмешки, которые только усилились, когда Поклонская заявила, что назначение – честь для нее. "Для меня это назначение является большой честью и ответственностью перед страной! Обещаю выполнять свой долг достойно и оправдать оказанное мне высокое доверие!" – написала перебежчица-прокурорша в своих эккаунтах в соцсетях.

Действительно, на первый взгляд назначение в Кабо-Верде Поклонской проходит по специфическому классу назначений, именуемых на МИДовском жаргоне "Посол в Зопу". Но не все так просто.

Во-первых, уровень назначения – сразу посольский, предполагает получение высокого дипломатического ранга, который останется за Поклонской пожизненно. При этом она ни дня, ни часа в МИДе до этого не работала. Она не принадлежит и к высшему слою российской номенклатуры. Иными словами, если речь о ссылке, места второго секретаря посольства на Кабо-Верде Поклонской хватило бы за глаза. Это опального Молотова могли сослать послом в Монголию, но Поклонская – не Молотов, и вот так, как с куста, давать ей ранг посла чтобы сослать – явно не по Сеньке шапка. Иными словами, назначение сразу послом, пусть даже в маленькое островное государство – действительно знак высокого доверия. Просто так такие знаки никому не оказывают.

А во-вторых… ну, почему вдруг именно МИД? А может быть, дело не в МИДе, а именно в Кабо-Верде? Но что же там, в Кабо-Верде такого особенного?

Кабо-Верде, она же Республика Островов Зеленого Мыса – государство в Атлантическом океане, расположенное на одноименном архипелаге из 18 островов в 600 км. от побережья Западной Африки. Главная статья доходов – туризм, население – около полумиллиона, кроме туризма – всего по чуть-чуть, но ничего толком, и, тем не менее, страна нормально развивается. С 2007 года уже не классифицируется ООН как страна "четвертого мира" и относится к государствам со "средним уровнем развития", а по состоянию на 2020 год была 11-й страной Африки по индексу человеческого развития – очень достойный показатель.

А еще Кабо-Верде – важнейший перевалочный пункт на пути кокаинового трафика на пути из Латинской Америки в Европу. Большая часть кокаина доставляется именно через нее – в том числе и дипломатической почтой.

И еще одна деталь: власти острова, в принципе, борются с наркотрафиком – но в меру. Так, чтобы и конченым наркогосударством не прослыть, но и не спугнуть доходы от не слишком пристального вглядывания в морскую даль. То есть, кокаин местные полицейские иногда конфискуют, но без фанатизма. Вот, к примеру, в начале 2019 года полиция Кабо-Верде конфисковала у каких-то дилетантов с судна под флагом Панамы 9,5 тонны.

Иными словами, работа посла в Кабо-Верде – филигранная. Тем более – посла России, одной из ведущих кокаиновых держав мира, где на белом порошке завязан весь креатив. Убери его – и Захарова не сможет порхать на пресс-конференциях, как Волочкова в балете, Патрушев загрустит, Соловьев не сможет так же страстно, как сейчас, ненавидеть Украину, а усы Пескова поредеют и обвиснут. Про Лаврова и говорить нечего – после того, как прогорело посольство в Буэнос-Айресе, а российский бюджет не досчитался почти полутонны белого порошка, его подчиненным в таких вопросах веры нет. Возможно, потому и подыскивали надежного аутсайдера.

Ведь ответственность – огромная. Малейшая ошибка, малейший перерыв в поставках – и само существование России может быть поставлено на карту. Сами понимаете, кого попало на такую должность не пошлют. И, более того, уровень доверия, оказанный Поклонской, просто потрясает.

Несомненно, это карьерный взлет. На такое место просто не могла не стоять длинная очередь, в которую, отодвинув задних, внезапно поставили Поклонскую. Интересно, кстати, насколько весомым аргументом в ее пользу при занятии этой вакансии стали юридическое образование и прокурорское прошлое.

Ясно, что больше одной посольской каденции она на Кабо-Верде вряд ли просидит – больно место хлебное. Вопрос только один – куда она шагнет дальше?

Конечно, в день назначения делать прогнозы рано. Но, если трафик под приглядом Поклонской будет работать нормально, то, вероятно, следующей ступенькой в ее карьере, после обкатки на Кабо-Верде, станет должность посла РФ в Боливии. Или в Венесуэле. Или в Колумбии. Словом, в любой локации, представляющей интерес для российской картелекратии.

Сергей Ильченко, «Деловая столица»

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