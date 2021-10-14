Эксперт: Ходьба полезна для тела и разума 1 14.10.2021, 12:57

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Пять веских причин, по которым вам стоит прогуляться сегодня.

Люди, которые регулярно ходят пешком, клянутся здоровьем и психологическими преимуществами своих ежедневных прогулок. Здесь эксперт по здоровью Майкл Ройзен, доктор медицины , приводит пять причин, по которым они правы, пишет lenta.ua со ссылкой на Сlevelandclinic.

1. Ходьба снижает стресс, поднимает настроение и повышает самооценку.

Если вы когда-либо выходили на прогулку после стрессовой ситуации и возвращались более спокойными и собранными, вы не понаслышке знаете, что ходьба - это положительный способ справиться со стрессовыми событиями. А в наши дни таких, кажется, предостаточно.

2. Вы можете похудеть, гуляя всего 30 минут в день.

Ходьба также является одним из лучших упражнений для похудения: ее относительно легко выполнять, она не вызывает проблем с суставами, она бесплатна, и вам в любом случае придется делать ее каждый день.

Чтобы начать заниматься ходьбой для фитнеса, попробуйте начинать с 20-минутной прогулки каждый день. Потом перейдите на 30-минутную прогулку.

3. Регулярная ходьба снижает кровяное давление, улучшает сон и заряжает энергией.

Доказано, что у обычных ходунков меньше сердечных приступов и инсультов , ниже артериальное давление и выше уровень ЛПВП (здорового холестерина), чем у тех, кто не занимается спортом.

Ходьба может снизить кровяное давление и ЛПНП (плохой холестерин), снизить риск многих видов рака и улучшить функцию иммунной системы.

4. Прогулки с шагомером и приятелем становятся веселее.

Доктор Ройзен считает, что отслеживание ваших шагов с помощью приложения с шагомером является ключом к успеху при ходьбе. Люди, которым нравятся их приложения или шагомеры, регистрируют на 2000 шагов больше в день. Почему? Награда приходит, когда вы наблюдаете за своим успехом в режиме реального времени и наслаждаетесь умственной наградой за признание своих поэтапных достижений.

5. Люди испытывают резкое снижение тяги к закускам во время и после 15-минутной прогулки.

Тяга, как правило, - плохая новость для людей, пытающихся похудеть. Желаемые продукты, как правило, высококалорийны, жирны или сладки, и первое место в этом списке занимает шоколад.

Но недавние исследования Университета Эксетера показывают, что ходьба может уменьшить тягу к сахару как во время прогулки, так и примерно на 10 минут после нее. Результаты исследований показывают, что ходьба в конечном итоге помогает людям похудеть не только за счет улучшения работы сердца и обмена веществ, но и за счет уменьшения тяги к сладким закускам.

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