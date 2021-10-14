Кто в Беларуси будет платить за отопление в пять раз больше? 3 14.10.2021, 13:36

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Последние новшества по базе «тунеядцев».

В Беларуси продолжают обновлять базу данных не занятых в экономике граждан. Сколько в стране тунеядцев, власти по-прежнему не говорят, но последний год точно дал прирост — из Беларуси выехало более ста тысяч человек, такая цифра получается, если суммировать количество виз, в том числе гуманитарных, выданных белорусам в Литве, Латвии, Польше, а также данные Пограничной службы Украины. Кого включат в базу, сколько нужно будет платить и для кого сделали исключение, — в материале «Нашей Нивы».

Кого власти считают тунеядцами?

Слова «тунеядец» власти стараются избегать, слишком остро оно откликается в людях и отбрасывает в советское время, когда людей «без определенного рода занятий» судили — могли отобрать все имущество, приобретенное на нетрудовые доходы, выселить на срок от двух до пяти лет и обязать там работать.

Сейчас тунеядцев официально называют «незанятыми в экономике», то есть человек не работает и не платит налогов (но есть исключения — о них ниже).

Списки формируются каждый квартал, поэтому, если вы можете доказать, что у вас имеется причина не платить налоги, сведения в комиссию при исполкоме по месту регистрации нужно предоставить до 21 апреля, до 21 июля, до 21 октября и до 21 января (в зависимости от квартала).

Какие тарифы для тунеядцев?

Пока повышения затронут тарифы на отопление, подогрев воды и газ. Тарифы на отопление и горячую воду станут выше примерно в пять раз: 1 гигакалория — 107,31 рубля.

Возьмем обычную однокомнатную квартиру в 41 кв м в доме 2018 года постройки. Во время отопительного сезона в феврале этого года на отопление такой квартиры тратилось 0,5945 Гкал, что обходилось в 12,26 рубля. А на подогрев воды — 0,2663 Гкал, или 5,49 рубля.

Если же хозяина квартиры признают тунеядцем, то горячая вода будет стоить 28,58 рубля, а отопление потянет на 63,8 рубля. То есть придется платить на 74,63 рубля больше, чем раньше.

А кто в списке исключений?

Перечислим, кого не должны включать в «базу тунеядцев».

инвалиды (независимо от группы инвалидности) и недееспособные люди;

несовершеннолетние;

пенсионеры;

собственники квартир, офисов, машино-мест, которые официально сдают их и платят налоги;

мать или отец, воспитывающие ребенка в возрасте до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет или трех или более несовершеннолетних детей;

муж или жена военнослужащего или молодого специалиста на срок обязательной отработки по распределению;

члены и работники кооперативов и фермерских хозяйств;

самозанятые (занимаются видами деятельности, не относящимися к предпринимательству, и платят единый налог) — например, переводчики, репетиторы, дизайнеры, фотографы;

индивидуальные предприниматели, заплатившие налог более 20 базовых величин;

работники по договору подряда и сезонные рабочие;

военнослужащие, включая резервистов, на время сборов, а также проходящие альтернативную службу;

адвокаты и нотариусы;

занятые в агроэкотуризме и ремесленники;

собственники имущества коммерческих организаций (за исключением акционерных обществ);

творческие работники (писатели, композиторы, например), статус которых подтверждает творческий союз — после ликвидации Белорусского союза писателей члены организации такой статус утратят;

священники, семинаристы, монахи;

собственники подсобных хозяйств, но на областные города и Минск это не распространяется;

официально зарегистрированные безработные, включая проходящих переподготовку и повышение квалификации;

студенты дневных отделений, которые впервые получают образование;

спортсмены из национальных сборных и команд;

лица, находящиеся под арестом или в заключении больше 183 дней в году;

лица, получающие пенсию или страховые выплаты в результате несчастных случаев или профессиональных заболеваний;

те, кто уехал из Беларуси и не живет в стране более полугода;

Но часто свой статус нужно дополнительно подтвердить, например, если вы более полугода находитесь за границей.

Потерял работу — и сразу включат в базу?

При обновлении базы учитывается квартал, когда человек потерял работу, сверху дается три месяца на поиски новой. Если вас сократили на работе или уволили в связи с несоответствием занимаемой должности, или если состояние здоровья не позволяло работать дальше — вам дается полгода.

Также шесть месяцев дается военнослужащим, участникам военных сборов, «альтернативщикам», потерявшим работу после службы. Выпускникам на поиски работы также дается почти полгода — с момента получения диплома и до конца текущего года.

Что делать тем, кто уехал за границу?

«База тунеядцев» вас коснется, только если вы имеете в собственности жилье. В этом случае вы должны подтвердить, что не просто легально проживаете за границей, а что имеете там работу или учитесь на дневном отделении, иначе вас включат в «базу».

Сведения о работе или учебе нужно предоставить в комиссию при исполкоме по месту вашей регистрации в Беларуси. Не забудьте, что списки формируются каждый квартал. Ближайший дедлайн — 21 октября, когда начнут обновлять данные на первый квартал 2022 года.

Если вы работаете за границей, нужно предоставить либо копию трудового договора, либо копию лицензии на осуществление деятельности; или копию другого документа, подтверждающего, что вы легально работаете.

Если вы учитесь (внимание, только на дневном отделении!), нужно предоставить справку из университета; копию договора с университетом; копии других документов, подтверждающих, что вы на самом деле студент зарубежного вуза.

Важно — принимаются только копии документов, переведенные на белорусский или русский язык, заверенные апостилем. Отправить документы можно по обычной почте, по электронной почте или принести лично в комиссию, контакты нужно искать на сайте исполкома или администрации района, где вы зарегистрированы.

Комиссия, получив документы, решает, на какое время человека не будут включать в «базу тунеядцев». Если в документах указан срок (например, контракт на пять лет), то рекомендовано на это время и не включать в списки. Если срок не прописан, комиссия может принять решение не включать в списки в течение года, но могут освободить и на один квартал, по прошествии которого снова придется обращаться к чиновникам.

Как узнать, что вы в базе?

Проверить себя можно по базе, находящейся на Едином портале электронных услуг. База обновляется раз в три месяца. Один запрос стоит 42 копейки. Чтобы получить доступ к базе, нужно обратиться в службу «Одно окно» по месту регистрации, где на основании личных сведений и заявления выдадут личный идентификатор.

На сайте Минтруда отмечено, что информацию можно получить непосредственно в комиссии — позвонить, прийти лично или направить письмо по электронной почте. При этом важно себя идентифицировать, уточняет министерство: назвать свой идентификационный номер и другие паспортные данные, которые запросят чиновники.

Нашел себя в базе. И что теперь?

Если вы собственник дома или квартиры, то должны оплачивать по полным тарифам газ, отопление и горячую воду, на другие тарифы надбавок пока нет. Особенно ощутимо сумма вырастет за тепло и воду — примерно в пять раз.

Если меня включили в базу по ошибке, все равно платит коммуналку по полной?

Если вы считаете, что вас включили в базу по ошибке, нужно обратиться в комиссию при исполкоме и письменно обосновать претензию, приложить документы, подтверждающие, что вы участвуете в экономике страны или подпадаете под исключения. Если комиссия согласится с вашими аргументами, то сделают перерасчет и вернут разницу. Но разрешение ситуации может затянуться, поэтому, чтобы избежать пени, лучше заплатить по жировке, а потом ждать перерасчета.

Важно — полный тариф начисляется только собственнику квартиры, которого признали «тунеядцем», на остальных жильцов квартиры, если они не в базе, коммуналку рассчитают по обычным тарифам.

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