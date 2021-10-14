Белорусы вынесли миллиарды с депозитов: что будет с банками? 14.10.2021, 13:46

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Экономический кризис в стране усиливается.

Кризис, начавшийся весной 2020 года и усилившийся в августе того же года, продолжается, пишет сайт infobank.by.

Признаки продолжающего кризиса видны не только по сохранению внешнеполитических проблем, введенным санкциям и в малом количестве летающих над страной самолетов.

Признак продолжающего кризиса – это продолживший сокращаться и в сентябре 2021-го объем депозитов населения в банковской системе Беларуси.

В финансово-банковском секторе влияние кризиса начало проявлять себя с ковид-кризиса: вынос вкладов начался с марта 2020-го.

Правда, в BYN-эквиваленте объем депозитов физических лиц в тогдашнем марте вырос до рекордного значения (27,02 млрдBYN), но исключительно курсовым приращением: BYN-эквивалент депозитов в иностранной валюте, которых существенно больше BYN-рублевых, сильно увеличился вследствие девальвации BYN-рубля.

Но с начала политического кризиса в августе 2020 года вынос населением денег из банков ускорился настолько сильно, что даже девальвация BYN-рубля не смогла прирастить BYN-эквивалент вкладов – в сентябре 2020-го он упал ниже значения конца 2019 года.

А сейчас – в сентябре 2021-го – он стал еще меньше: объем всех депозитов физических лиц в BYN-рублевом эквиваленте составил (среднемесячное значение)

в декабре 2019-го – 24,21 млрдBYN

в сентябре 2020-го – 23,66 млрдBYN

в сентябре 2021-го – 20,70 млрдBYN.

Относительно декабря докризисного 2019 года, денег населения в банках Беларуси сейчас меньше в BYN-рублевом эквиваленте на 3,511 млрдBYN.

Прирос за 22 месяца BYN-эквивалент только на переводных депозитах физлиц – валютных карт-счетах населения – но только благодаря выросшему за это время курсу доллара.

В долларовом же эквиваленте сокращение объема денег населения в белорусских банках за 2020-21 гг. – во всех сегментах: и в национальном, и в иностранном, и в переводном, и в срочном – на всех депозитах физлиц.

Это – результат, в основном, физического выноса денег и, в меньшей мере, девальваций.

Относительно декабря докризисного 2019 года, денег населения в банках Беларуси сейчас меньше в $-долларовом эквиваленте на 3,218 $млрд.

И теперь, по состоянию на сентябрь 2021-го, объем денег населения на всех депозитах в банках Беларуси меньше, чем было в конце 2019-го, на 28%.

в декабре 2019-го – 11,49 $млрд

в сентябре 2020-го – 9,058 $млрд

в сентябре 2021-го – 8,274$млрд

Сокращению подверглись все структурные составляющие депозитного сектора физлиц в банках Беларуси.

По среднемесячной сумме объем депозитов населения за 2020-21 годы изменился таким образом:

переводных в национальной валюте – сократился на 3,7% (-124млнBYN)

срочных в национальной валюте – сократился на 6,0% (-306млнBYN)

переводных в иностранной валюте – сократился на 9,0% (-117 $млн)

срочных в иностранной валюте – сократился на 37,1% (-2,299 $млрд).

Как видим, наибольшему сокращению за 22 месяца двух этих кризисных лет подверглись депозиты в иностранной валюте, прежде всего – срочные.

Это значит, что у белорусов – высокие «дефолтные» ожидания, страх перед банкротством финансово-банковской системы, что, как и в 2011-м, возникнут проблемы с иностранной валютой при всеобъемлющем внешнем кризисе.

Ведь, в отличие от белорусских рублей, доллары и евро не напечатаешь – их можно только заработать экспортом или одолжить. А в условиях санкций это может стать невозможным.

Сокращение же объема BYN-рублевых депозитов – это результат многомесячной скупки иностранной валюты в условиях высоких девальвационных ожиданий (лишь последние 3 месяца идет чистая продажа).

И только инфляционная поддержка, номинальный рост зарплат и укрепление BYN-рубля с апреля2021-го не позволили упасть сумме BYN-депозитов физлиц еще больше, особенно в $-долларовом эквиваленте.

Но и без этого сегодняшний, в сентябре 2021-го, объем всех депозитов населения в банках Беларуси в $-долларовом эквиваленте – $8,274 млрд по среднемесячному значению – уже такой, каким был еще 9 лет назад.

Вынос вкладов и девальвации BYN-рубля привели к тому, что сумма депозитов физлиц на душу населения в Беларуси сократилась в2020-21 гг. – с $1220/чел. в декабре 2019-го до $890/чел. в сентябре 2021-го.

В Молдове же, наоборот, идет быстрый прирост объема денег населения на депозитах в банках. И если еще в 2020-м среднедушевой объем депозитов населения в Беларуси был выше, чем в некогда намного более бедной Молдове, то сейчас, в сентябре 2021-го – уже заметно ниже, и разница в пользу Молдовы растет.

Среднедушевой объем депозитов населения в банках Украины до 2014-го был примерно на уровне Беларуси. Но затем на фоне известных событий 2014-16 гг., когда на фоне войны украинцы массово изымали свои сбережения из банков, вынеся, в итоге, большую часть их, сумма депозитов физлиц на душу населения там стала намного меньше.

Но с 2017-го идет восстановление, и украинский показатель (сейчас он – $700/чел.) может «догнать» белорусский, если кризис в Беларуси продолжится.

Белорусы, очевидно, стали больше хранить сбережения в наличной иностранной валюте – выведенной из банков или купленной (беспрерывная чистая покупка валюты населением шла 19 месяцев, с декабря 2019-го по июнь 2021-го, составив в объеме $2,5 млрд).

И теперь сумма валютного кэша на руках у белорусов – рекордная в истории. Что является результатом сильнейших за десятки лет сегодняшних, негативных ожиданий и прогнозов, создавшихся в условиях уже 1,5 года как длящегося кризиса.

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