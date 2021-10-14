Врачи рассказали о самом распространенном осложнении после COVID-19 14.10.2021, 14:03

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В мировой практике пока нет четкого объяснения этому явлению.

У 50 процентов людей, заразившихся коронавирусом, после выздоровления может развиться широкий спектр проблем, включая герпес. Врачи называют это состояние постковидным. Об этом рассказал доктор медицинских наук Андрей Волянский, сообщает cursorinfo.co.il.

Помимо вируса герпеса, может появиться хроническая усталость, длительная лихорадка, нарушение внимания, сна, обоняния и вкуса.

«В мировой практике пока нет четкого объяснения этому явлению. Гипотеза, разработанная в лаборатории реабилитации и иммунологии Института Ильи Мечникова, которую я возглавляю, заключается в том, что это активация вируса герпеса, который постоянно присутствует в организме человека», — сказал врач.

Он добавил, что семейство герпеса включает около 100 вирусов, среди которых 8 являются вирусами человека.

«Наша гипотеза заключается в том, что коронавирус может активировать не один вирус герпеса, а несколько. Многие люди могут прожить всю жизнь без последствий. А некоторые люди имеют значительные проблемы со здоровьем, и врачи не могут поставить им правильный диагноз», — говорит Волянски.

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