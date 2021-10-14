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Границу Польши штурмовали почти полтысячи нелегалов со стороны Беларуси

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  • 14.10.2021, 14:13
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Границу Польши штурмовали почти полтысячи нелегалов со стороны Беларуси
Фото: польская пограничная служба

Новые данные от пограничных ведомств соседних стран.

Польские пограничники в среду, 13 октября, зафиксировали 482 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. В Латвии местные пограничники во вторник, 12 октября, не пустили 23 нелегальных мигранта. Новые данные приводят пограничные ведомства соседних стран.

В среду, 13 октября, польские пограничники зафиксировали 482 попытки незаконного пересечения границы. 8 мигрантов задержали: это 6 граждан Ирака и два гражданина Ирана. Также были задержаны люди, которые подозреваются в помощи в организации нелегального пересечения границы. Это пять иностранцев — граждане Грузии, Украины, Сирии и Ирака, сообщает польская пограничная служба.

Латвийские пограничники во вторник, 12 октября, не пустили в страну 23 человека. Задержаний за обозначенный период — нет, сообщает ведомство.

Также пограничники соседней страны сообщают, что на латвийско-белорусской границе с 6 октября началось возведение забора. Сначала построят 37 километров временного ограждения из колючей проволоки. Потом — еще 37 километров, затем — 36.

Всего в итоге протяженность забора должна составить 111 километров. Закончить его возведение планируют к началу ноября.

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