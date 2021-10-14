История туристов, которые передавали деньги за путевки, но на отдых не улетели 1 14.10.2021, 14:32

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Туристическое агенство повело себя странно.

Жизнь полна сюрпризов — и порой довольно странных. Один из них достался Надежде и ее парню, когда пара купила путевку в Египет. Накануне вылета турагент сказала Надежде, что у нее положительный тест на коронавирус. Вместо пляжа пришлось отправиться на самоизоляцию. А через месяц выяснилось, что тест на самом деле был отрицательным, пишет «Онлайнер».

Путевку в Египет на двоих покупали 23 июля. Заключили договор с ИП Бондарева С. Е., исполнителем была указана менеджер Татьяна. Передали $1255 по курсу. Турагент уверяла, что, если будет положительный ПЦР-тест, поездку можно будет перенести без проблем.

Вылет был назначен на 8 августа. За два дня до этого, 6 августа, Надежда вместе с молодым человеком сдали ПЦР-тест.

— В лаборатории сказали, что если в этот же день нам не позвонят, значит, все хорошо, мы можем лететь. Мы со спокойной душой вышли и собирались пойти за ваучерами, но не забрали, Татьяна из турфирмы сказала, что они будут позже, и предупредила, что, скорее всего, тесты сегодня сделать не успеют, потому что много людей их сдают, и результаты будут только 7 августа. Мы немножко напряглись, но подумали, что, возможно, это правда, так как людей на сдачу теста было в самом деле очень много.

Утром 7 августа Татьяна сказала, что у девушки положительный результат теста.

Надежда вместе с парнем решили, что придется лететь на месяц позже. Девушка отправилась в поликлинику, с ее слов, там не увидели в базе ее положительного теста на коронавирус.

— Но сказали, что, возможно, результат теста не успели внести в базу, и попросили показать скриншот, который прислала Татьяна.

Этого хватило, чтобы отправить девушку на самоизоляцию. Жалоб на самочувствие у Надежды не было, казалось, что это просто бессимптомное течение болезни. Через месяц молодые люди пошли сдавать тест в ту же лабораторию, уверенные, что теперь уже точно попадут в Египет.

— У меня спросили, болела ли я коронавирусом. Я ответила, что буквально месяц назад переболела и сдавала тест здесь же. В лаборатории сказали, что это немного странно, поскольку в базе моих данных нет. Но я не придала этому значения. Мы сдали повторные тесты и счастливые пошли собирать чемоданы. Но буквально через пару часов мне перезвонили и сказали, что у меня коронавирус. Причем в самой активной стадии, и месяц назад болеть я не могла. Специалисты посмотрели по своей базе и отправили мне в Viber скриншот, что месяцем ранее у меня был отрицательный тест. Так все и выяснилось.

А еще чуть позже стало понятно, что есть и другие случаи, когда туристы передавали деньги за путевки, но на отдых не улетели. В чат, где обсуждают несостоявшийся отдых с этой турфирмой, добавились 70 человек. Некоторым отказывали в поездке «из-за технических проблем в отеле», другие якобы сдавали положительные тесты на ковид, а потом никуда не ехали.

Что касается Надежды, то они с парнем не отправились в поездку и деньги им так и не вернули. Девушка говорит, что они приезжали в турагентство 23 сентября и пытались все решить, но ничего не добились. Решили идти в милицию, написали заявление. Теперь ждут, чем все закончится.

В пресс-службе ГУВД Мингорисполкома подтвердили: «У нас имеются заявления, по данному факту милиция проводит проверку».

На странице турфирмы в соцсетях указан номер той самой Татьяны, которая общалась с туристами, но от комментариев она отказалась.

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