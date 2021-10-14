Украина празднует День защитников и защитниц 1 14.10.2021, 14:32

фото: kovalev

Военный парад в Северодонецке прошел впервые за 30 лет Независимости Украины.

В четверг, 14 октября, в Северодонецке прошел военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины, пишет nv.ua.

Как сообщил глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, в параде приняли участие около 1100 представителей и представительниц ВСУ, ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Военный парад в городе проходит впервые за 30 лет Независимости Украины.

В Северодонецке также проходит выставка военной техники.

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