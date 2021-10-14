Ученые нашли «близнецов» Тунгусского метеорита 1 14.10.2021, 14:51

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Открытие имеет важное значение для будущего Земли.

Ученые из университетов Саленто и Антиокии предъявили доказательства того, что существует группа астероидов огромного размера, которые находятся в метеорном потоке Тауриды. Специалисты считают, что эти космические тела могут иметь угрозу для нашей планеты, ведь всем известный Тунгусский метеорит также имел прямое отношение к данному потоку.

Об этом сообщает phys.org (перевод — planetanovosti.com).

Поток Тауриды изучен достаточно хорошо. Астрономы имеют возможность наблюдать за ним каждый год с сентября по декабрь. Внешне это напоминает дождь, где вместо капель выступают падающие звезды. Последнее исследования продемонстрировало, что в этом потоке могут присутствовать не только мелкие обломки, оставленные кометой Энке, но и достаточно крупные астероиды. Также есть предположение относительно того, что они были оставлены большой кометой, которая на сегодняшний день не имеет названия.

В качестве подтверждения своей теории ученые использовали подробное описание двух астероидов, которые они обнаружили в потоке Тауриды. Диаметр этих объектов достигает 200 и 300 метров. После этого были изучены проведенные ранее исследования. В них упоминалось о 88 астероидах, которые были слишком крупными и поэтому не могли являться обломками от кометы Энке.

Анализ полученных результатов показал, что комета Энке и астероиды обладают общим происхождением. Они на самом деле выступают частью огромного космического тела. При этом их возраст находится в пределах 20 тысяч лет. Исследователи отметили, что данные астероиды опасны для Земли. Кроме того, некоторые считают, что массовое вымирание было спровоцировано объектами именно с этого потока.

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