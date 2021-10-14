Вакцина сомнений 3 Телеграм-канал «Серпом По»

14.10.2021, 14:59

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Фото: ТАСС

Маленькая ложь рождает большое недоверие.

Пропагандист Киселев считает, что непривитые заболевшие россияне должны сами оплачивать свое лечение от ковида.

Омбудсмен по малому и среднему бизнесу Татулова, чтобы стимулировать вакцинацию, предлагает ввести QR-коды для покупки алкоголя (хорошо, не продуктов, иронизируют в соцсетях).

Вирусолог Лукашев призывает ежемесячно штрафовать отказников тысяч на пять.

Лучше бы все эти фантазеры задались вопросом, откуда в стране с высокой прививочной культурой (первую прививку большинству ставят еще в роддоме) такое неверие к отечественным (других просто нет) вакцинам от ковида?

Возможно, дело в противоречивой информации?

Взять самую распространенную вакцину «Спутнику V». Гинцбург, глава института -разработчика, в конце прошлого – начале этого года уверял, что «Спутник» будет эффективен минимум 9 месяцев, а возможно, и два года. В апреле 2021 он же сообщил: «У меня есть надежда, что вакцина будет действовать не год-два, а пожизненно. Укололся два раза, ну и живи там 5–10 лет, дольше. Как я говорю, я свои антитела в завещании оставлю своим потомкам».

В июне он уже призывал ревакцинироваться каждые полгода, предлагая для этой цели «Спутник лайт».

Ревакцинация понадобилась для защиты от дельта-штамма. Хотя до того тот же Гинцбург уверял, что «Спутник» отлично работает против всех штаммов. Правда, одновременно россиян успокаивали, что в случае новой мутации коронавируса буквально за неделю сделают модифицированный вариант «Спутника».

Кроме того, изначально и Гинцбург, и другие спецы уверяли, что повторно колоться «Спутником» нельзя, нужно выбирать другие вакцины. Такие же разночтения были относительно противопоказаний к прививке: сначала говорили, что не стоит прививаться, к примеру, диабетикам и беременным, потом было заявлено, что они должны просто бежать на прививку.

Еще одно утверждение, опровергнутое на практике: вакцинированные практически не болеют или болеют легко. Привитый пропагандист Киселев, попавший в больницу, живое опровержение этой легенды. Как и те 10% вакцинированных в общем потоке даже не заболевших, а госпитализированных.

Маленькая ложь, или пусть не ложь, а непроверенная информация, рождает большое недоверие.

Поэтому, прежде чем грозить людям карами, научитесь говорить им правду.

И еще. Перспектива колоться каждые полгода привлекательна только для тех, кто зарабатывает на «Спутничке». У остальных это лишь усиливает недоверие. Отсюда – падение темпов вакцинации, несмотря на рост и заболеваний и смертей.

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