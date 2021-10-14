Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинских военных и написало о смерти диктатора 14.10.2021, 15:17

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Сообщение появилось в День защитников и защитниц Украины.

На официальной инстаграм-странице Генерального консульства России в Харькове появилось поздравление украинских героев с Днем защитников и защитниц Украины.

Там также раскритиковали президента Владимира Путина и российскую агрессию против Украины, сообщает nv.ua.

Позже посольство РФ в комментарии РИА Новости заявило, что аккаунт Генерального консульства РФ в Харькове в Instagram взломали. «Имел место взлом», — сказали в российском диппредставительстве. Посты уже удалили

Сообщение появилось на странице rusconsulate.kharkov в Инстаграм, ссылка на которую есть на сайте генконсульства.

«Сотрудники Генерального консульства Российской Федерации в городе Харькове искренне, от всего сердца, поздравляют украинский народ с Днем защитников и защитниц Украины», — сказано в посте.

В тексте звучит критика агрессивной и захватнической политики РФ в отношении Украины и лично Путина. В консульстве РФ якобы заявили, что они не поддерживают эту политику, и выразили надежду на то, что ситуация изменится после смерти диктатора.

«Желаем вам богатырского здоровья, безупречной выдержки, тепла, радости, мирного неба над головой. Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли. Надеемся, что со смертью диктатора Россия откажется от агрессивных, захватнических действий в Украине. Мы не поддерживаем политику нашего государства в отношении Украины. В то время, когда политическое руководство России вероломно оккупировало Крым и Донбасс, на большей территории РФ люди живут в нищете и бедствиях», — говорится в посте.

«Понимаем, что скорее всего, после этих поздравлений мы будем вынуждены вернуться домой», — добавляется в «сообщении» Генконсульства РФ.

Под вторым фото опубликован список фамилий сотрудников и вероятных агентов ФСБ под дипломатическим прикрытием.

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